TINI llegará a Lima con su ‘Futttura World Tour’ el próximo 30 de mayo en el Estadio Nacional

TINI ha cautivado a millones con su talento y carisma. Foto: Difusión

La artista argentina TINI se presentará en el Estadio Nacional y ofrecerá un show sin precedentes donde recorrerá toda su carrera musical.

La superestrella argentina TINI anunció Futttura, una experiencia única que promete ser una celebración vibrante y emotiva de su exitosa carrera. Los fanáticos tendrán la oportunidad de sumergirse en el universo musical de TINI en un show sin precedentes el 30 de mayo en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas podrán adquirirse a través de https://www.joinnus.com/ (único sitio oficial).

Desde sus inicios en la icónica serie 'Violetta', TINI ha cautivado a millones con su talento y carisma, convirtiéndose en un ícono pop global. Este show será un recorrido emocionante por todas las etapas de su trayectoria, reviviendo los grandes éxitos que marcaron a generaciones y presentando la energía vibrante de su presente musical.

Pero no será solo un concierto, sino una experiencia inmersiva desde el momento en que el público ingrese al recinto. Los asistentes podrán disfrutar de activaciones y espacios diseñados para transportarlos al mundo de TINI, creando recuerdos inolvidables.

La magia se intensificará con un show de alto impacto que contará con un megaescenario y una puesta en escena nunca antes vista. La producción promete sorprender y emocionar a todos los presentes, consolidando a TINI como una artista innovadora y líder en la industria.



(Fuente: Difusión)

Sobre TINI

Martina 'Tini' Stoessel irrumpió en la escena mundial con su papel protagónico en la exitosa serie de Disney Channel 'Violetta'. Su talento como actriz y cantante la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un fenómeno juvenil global.

Tras el éxito de la serie, TINI inició una sólida carrera solista, consolidándose como una de las artistas pop más importantes de Latinoamérica y con creciente reconocimiento a nivel mundial. Con múltiples álbumes de estudio, colaboraciones con artistas de renombre y giras multitudinarias, ha demostrado una gran versatilidad artística y una conexión única con su público.

Este show representa un hito en la carrera de TINI y una oportunidad para celebrar junto a sus fans el camino recorrido y vibrar con la fuerza de su presente musical.