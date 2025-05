¡Toño Jáuregui será parte del concierto de Sixpence None The Richer en Lima!

Los Sixpence llegan a Lima para revivir sus grandes clásicos que marcaron a toda una generación. (Foto: DIFUSIÓN)

El Auditorio del Pentagonito de San Borja será el nuevo escenario para el show del 17 de junio

Toño Jáuregui, bajista y compositor de los mejores exitos de la agrupación de rock Líbido, será la banda soporte en el show que ofrecerá Sixpence None The Richer en Lima.



Toño y su banda ofrecerán el próximo 17 de junio un show completo dónde además lanzará en primicia su nuevo sencillo “Ficciones” el cual luego será escuchado en las diferentes plataformas musicales.



El Auditorio del Pentagonito será el nuevo escenario para recibir a la banda norteamérica, espacio que cuenta además con asientos numerados, acceso de llegada rápida, ambientes modernos y cerrados para la comodidad de todos sus fans.



Es importante destacar que Sixpence None The Richer se reúne después de 23 años para ofrecer este único show como parte de una gira especial por Latinoamérica. En este esperado regreso, Perú figura en la lista de países seleccionados para verlos tocar en vivo.





Los Sixpence llegan a Lima para revivir sus grandes clásicos que marcaron a toda una generación del rock de los 90s y 2000, sumándose a este increíble show nuestro talento nacional Toño Jauregui. Las entradas aún se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.pe.

