Twenty One Pilots presentan su nuevo álbum 'Breach'. (Fuente: DIFUSIÓN)

La banda reveló el video musical de 'City walls'. La gira 'The clancy tour: Brech 2025' comienza el 18 de septiembre.

La sensación del rock ganadora del Grammy Twenty One Pilots lanza su esperado nuevo álbum 'Breach' a través de Atlantic Records. Junto con el álbum, la banda compartió el video musical de la primera canción de este trabajo, “City Walls”, dirigido por Jensen Noen y que retoma el final de 'Paladin Strait' (también dirigido por Noen) y culmina en una batalla que duró diez años en su creación.

La semana próxima, Twenty One Pilots comenzará su gira 'The clancy tour: Brech 2025' el 18 de septiembre con un show con entradas agotadas en el TQL Stadium de Cincinnati, antes de presentarse en estadios y anfiteatros de Norteamérica, con dos noches en el BMO Stadium de Los Ángeles. Ver itinerario completo más abajo. Las entradas ya están a la venta.

'Breach' incluye los singles ya lanzados 'Drum Show' y 'The Contract', que fue el mejor debut en la carrera de la banda, llegando al N°1 en radios alternativas, y recibiendo una nominación en la categoría Mejor Canción de Rock en los MTV VMA de 2025. Mientras tanto, 'Drum Show' fue considerado el Hottest Record en Radio 1 de la BBC tras su lanzamiento.

(Fuente: DIFUSIÓN)

'Breach', que demoró una década en su creación, ofrece la esperada conclusión de la historia presentada por la banda en su álbum con 6 certificaciones de platino Blurryface. Durante ese tiempo, Twenty One Pilots estuvieron de gira con entradas agotadas en estadios de todo el mundo, acumularon miles de millones de reproducciones y se convirtieron en uno de los 18 artistas del planeta con múltiples certificaciones de diamante de la RIAA.

LISTADO DE TEMAS DE BREACH

City Walls

RAWFEAR

Drum Show

Garbage

The Contract

Downstairs

Robot Voices

Center Mass

Cottonwood

One Way

Days Lie Dormant

Tally

Intentions

