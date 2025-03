Ty Dolla Sign se juntó con Feid y estrenaron 'Dallax'

Ty Dolla Sign y Feid lanzaron su nuevo tema 'Dallax'. (Foto: sismatyc)

¡Una colaboración explosiva! Conoce todos los detalles de la colaboración entre Ty Dolla Sign y Feid.

El cantautor, productor y ganador del Latin Grammy, además de nominado al Grammy, Feid se une al productor y rapero Ty Dolla $ign para su nuevo sencillo, 'Dallax'. Siendo su segundo lanzamiento del año, la canción fusiona magistralmente el sonido característico de Feid con ritmos pegajosos de R&B, mientras el flow melódico de Ty se desliza sobre un beat clásico de reggaetón, creando una canción fresca y poderosa. Esta colaboración marca un paso significativo en la carrera de Feid y promete cautivar a los oyentes a nivel global.

Este nuevo sencillo fusiona sonidos latinoamericanos y urbanos norteamericanos, transportando al oyente en un viaje musical que explora la nostalgia y el anhelo por una relación que quedó en el pasado. 'Dallax' narra la historia de dos personas que se distanciaron en el camino, llevándolos a destinos distintos.

Con versos que fluyen entre español e inglés, la letra plasma ese momento vulnerable cuando los recuerdos invaden nuestra mente, despertando un profundo deseo de reconectar y revivir aquellos momentos compartidos. La producción, con sus ritmos hipnóticos y melodías envolventes, crean una experiencia musical que resuena con cualquiera que haya experimentado la melancolía de un amor inconcluso.



(Foto: difusión)

Dirigido por Sebas Sánchez / Look Into My Eyes, el sencillo llega acompañado de un videoclip protagonizado por Feid y Ty Dolla $ign, donde ambos están sintiendo la vibra de la canción en un estacionamiento antes de recorrer distintos lugares icónicos de Los Ángeles, incluyendo un restaurante.

El video abraza por completo la nostalgia Y2K, incorporando elementos como un reproductor de casetes, un teléfono de tapa y pantallas de computadora pixeladas, que refuerzan la temática de amor y deseo de la canción. La estética acentúa la vibra retro, transportando a los espectadores a principios de los 2000.

