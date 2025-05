We The Lion rompió esquemas y deslumbró con espectáculo multisensorial

El espectáculo narró una historia de amor eterno, indestructible y trascendental, que cruzaba las dimensiones del mundo. (Foto: CRP)

Con entradas agotadas, la banda peruana ofreció una noche mágica donde el teatro, la música y las acrobacias envolvieron al público en una experiencia única.

Con entradas totalmente agotadas, We The Lion presentó su espectáculo más ambicioso hasta la fecha: We The Lion 360° Experience, un show conceptual y multisensorial que transformó La Carpa Blanca de La Cúpula de las Artes en un universo de emociones y magia.

Previo al inicio del show, grandes y chicos tuvieron la oportunidad de explorar distintas estaciones sensoriales: espacios diseñados para despertar los sentidos, jugar con la percepción y preparar al espectador para lo que We The Lion estaba a punto de presentar. Los asistentes pudieron experimentar realidad virtual, una máquina del tiempo con canciones de We The Lion del futuro, cócteles multisensoriales e incluso ingresaron a una cabina de grabación para grabarse cantando junto a We The Lion, mientras diversos personajes de este mágico universo interactuaban con los asistentes.

En un escenario circular, visible desde todos los ángulos, We The Lion apareció como el hilo conductor de una experiencia envolvente 360º. Actos de acrobacia aérea, actuaciones escénicas, proyecciones visuales, música en vivo y efectos especiales crearon una atmósfera única que despertó todos los sentidos del público.

El espectáculo narró una historia de amor eterno, indestructible y trascendental, que cruzaba las dimensiones del mundo. Esta narrativa poética, basada en la discografía conceptual de la banda, llevó a los asistentes por un viaje emocional profundo, donde cada escena sumaba una nueva capa de significado para las canciones de We The Lion.

El público definitivamente vivió una noche inolvidable. Los momentos de conexión, los aplausos espontáneos y las miradas emocionadas confirmaron lo que muchos ya sabían: We The Lion no sólo ofrece música, ofrece experiencias que trascienden el tiempo y el espacio. Con esta puesta en escena innovadora y profundamente humana, We The Lion reafirmó su lugar como uno de los proyectos musicales más creativos e impactantes del Perú.

We The Lion 360º Experience es una experiencia creada y producida por Alonso Briceño, Paul Schabauer y Gonzalo Calmet bajo la Dirección Artística de Mario Saldaña.

