5 curiosidades de los actores de ‘El Manual De Supervivencia Escolar De Ned’ antes de su llegada al Perú

El show “Manual de Supervivencia Adulta” nació por pedido de los fans. (Foto: Difusión)

Los recordados protagonistas de la icónica serie juvenil llegan a Arequipa y Lima con “Manual de Supervivencia Adulta”, un show especial lleno de anécdotas, nostalgia y secretos detrás de cámaras.

La nostalgia noventera y dosmilera sigue más viva que nunca. Los fanáticos de “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” podrán reencontrarse con los inolvidables Ned, Moze y Cookie en “Manual de Supervivencia Adulta”, un espectáculo especial donde compartirán historias inéditas, momentos detrás de cámaras y divertidas experiencias sobre cómo la serie marcó a toda una generación.

Antes de su esperado paso por Perú, repasamos algunas curiosidades de los actores que dieron vida a estos entrañables personajes:

1. Devon Werkheiser también se dedicó a la música

Además de interpretar a Ned Bigby, Devon desarrolló una carrera musical como cantante y compositor. Tras el éxito de la serie, lanzó varios sencillos y EPs mostrando una faceta mucho más personal y madura.

2. Lindsey Shaw participó en otras exitosas series juveniles

La actriz que interpretó a Moze continuó construyendo una sólida carrera en televisión, participando en populares producciones juveniles y convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla teen de los 2000.

3. Daniel Curtis Lee tenía un gran talento musical

El recordado Cookie no solo brillaba por su humor en la serie. Daniel Curtis Lee también mostró interés por la música y el rap, llegando incluso a lanzar canciones mientras aún formaba parte del elenco de Nickelodeon.

4. La amistad entre los protagonistas continúa hasta hoy

Aunque la serie terminó hace varios años, los actores han demostrado mantener una cercana amistad fuera de cámaras, algo que ha emocionado a los fans en redes sociales y podcasts donde recuerdan anécdotas del rodaje.

5. El show “Manual de Supervivencia Adulta” nació por pedido de los fans

El espectáculo surgió gracias al enorme cariño que el público sigue teniendo por la serie. En cada presentación, los actores comparten secretos del programa, interactúan con los asistentes y hablan sobre cómo enfrentan la vida adulta después de haber sido íconos juveniles.

El tour llegará primero a Arequipa este 18 de junio de 2026 en el Teatro Fénix. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.

Posteriormente, el elenco tendrá una “Sesión Final” en Lima el próximo 21 de junio de 2026 en Duomo Costa 21, donde las últimas entradas continúan a la venta a través de Teleticket.

Una oportunidad única para revivir una de las series más queridas de toda una generación y descubrir qué pasó con sus protagonistas después del colegio. Para más información y novedades sobre el evento, los interesados pueden seguir las redes sociales de los organizadores a través de @funmeetingpe.