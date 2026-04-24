Atrévete a probar: así serán los retos del Open Day ESAN

No importa si aún no tienes clara tu carrera: estos retos están diseñados justamente para ayudarte a descubrirla. (Foto: ESAN)

l Open Day de ESAN University es ideal para ti, ya que podrás descubrir lo que realmente te gusta.

Si eres de los que aprende haciendo, el Open Day de ESAN University es para ti. Uno de los momentos más esperados del evento serán los retos vocacionales, donde podrás poner a prueba tus habilidades, descubrir lo que te gusta y retarte a pensar diferente.

A lo largo de la jornada, vivirás dinámicas en equipo que te llevarán a analizar situaciones reales, proponer soluciones y tomar decisiones como lo harías en el mundo profesional. No importa si aún no tienes clara tu carrera: estos retos están diseñados justamente para ayudarte a descubrirla.

Lo mejor es que no estarás solo. Compartirás la experiencia con otros chicos como tú, en un ambiente dinámico, divertido y lleno de aprendizaje. Es la oportunidad perfecta para salir de la rutina, probar algo nuevo y acercarte a lo que podría ser tu futuro.

¿Listo para el reto? Entonces no te lo pierdas. Ven al Open Day de ESAN University este 25 de abril en nuestro campus, vive la experiencia completa y empieza a tomar decisiones con seguridad. Inscríbete aquí