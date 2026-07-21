¿Se ha declarado feriado o día no laborables este viernes 24 de julio? Esto señala El Peruano

También conoce cuáles son los feriados que restan en este 2026. Foto: Andina

Los peruanos están expectantes por los feriados que se aproximan. Ante ello, también desean saber si el viernes 24 de julio será considerado feriado o día no laborable.

En Perú estamos por celebrar varios feriados en el mes de julio. El día jueves 23 por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y luego los días 28 y 29 por Fiestas Patrias. Ante ello, surge la duda si este viernes 24 de julio también será feriado o día no laborable. Aquí tenemos la respuesta.

¿El viernes 24 de julio será feriado?

El viernes 24 de julio será un día laborable regular en todo el Perú. Durante ese mes, los únicos feriados nacionales serán el jueves 23 de julio, por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, y el martes 28 y miércoles 29 de julio por Fiestas Patrias.

Por otro lado, el lunes 27 de julio fue declarado día no laborable para los trabajadores del sector público. En el sector privado, su aplicación será opcional y dependerá de un acuerdo previo entre el empleador y sus trabajadores.



(Foto: Andina)

¿Cuántos feriados quedan en Perú 2026?

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.