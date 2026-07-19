España es campeón del Mundial 2026: derrotó a Argentina en una intensa final

Rodri y compañía llevaron a España a conseguir su segunda estrella mundial. Foto: Facebook

La selección de Argentina y España se enfrentaron este domingo en la final del Mundial 2026. El cuadro europeo se quedó con el título.

España se coronó campeón del mundo tras vencer a la selección de Argentina en el tiempo extra. Ferrán Torres marcó el único gol del encuentro. Messi no pudo conseguir su segunda copa, mientras que el cuadro europeo sumó su segunda estrella.

El conjunto español, comandado por Lamine Yamal y Rodri, dominó los 90 minutos del encuentro ante una selección argentina que optó por replegarse en defensa, por lo que generó muy pocas ocasiones de peligro sobre el arco de Unai Simón. La situación del cuadro sudamericano se complicó aún más con la expulsión de Enzo Fernández, antes de finalizar el segundo tiempo reglamentario.

A pesar de la superioridad numérica de España, el marcador no se movió durante el primer tiempo suplementario. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo extra, Ferran Torres abrió el marcador tras aprovechar un gran pivoteo de Nico Williams.

Lionel Messi y compañía intentaron reaccionar para igualar el partido. Sin embargo, la tarea fue muy complicada debido a la inferioridad numérica provocada por la expulsión de Enzo Fernández. Tras el pitido final, España se consagró campeón del mundo.