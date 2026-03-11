Back to School 2026: vuelve a clases con estilo gracias a los útiles Standford

Standford apuesta por cuadernos con diseños atractivos. Foto: Difusión

La colección Back to School 2026 de Standford presenta cuadernos y útiles escolares con diseños modernos, coloridos y prácticos para empezar el año escolar con estilo.

El inicio del año escolar siempre trae emoción, nuevos retos y muchas metas por cumplir. Por eso, la nueva colección Back to School 2026 de Standford llega con propuestas pensadas para que los estudiantes comiencen las clases con todo. Con más color, diseños modernos e innovación, la marca presenta una línea renovada de cuadernos y útiles escolares que buscan acompañar a niños y jóvenes durante todo el ciclo escolar.

Cada regreso a clases representa una nueva oportunidad para aprender, crear y organizar mejor las ideas. En ese camino, Standford apuesta por cuadernos con diseños atractivos, acabados especiales y la calidad que la ha convertido en una de las marcas favoritas de los estudiantes en el Perú. La colección de este año destaca por sus colores vibrantes y detalles únicos que hacen que estudiar también sea divertido.

Diversión y creatividad para los más pequeños

Para los más pequeños de la casa, la línea Kids Color llega con propuestas llenas de imaginación. Estos cuadernos están inspirados en temáticas que encantan a los niños en etapa preescolar. Además, incluyen mundos armables donde el personaje Standfy guía aventuras en escenarios como el mundo marino, la selva y el espacio exterior, fomentando la creatividad mientras los pequeños aprenden.

Junior: el cuaderno ideal para todo el año escolar

Otra de las grandes novedades de esta temporada es la línea Junior, considerada uno de los cuadernos escolares más populares entre los estudiantes. Esta colección se presenta renovada con colores sólidos que transmiten seguridad y un moderno acabado metalizado en los logos, un detalle que le da un toque original y llamativo.

Los cuadernos Junior están pensados para acompañar a los estudiantes durante todo el año escolar. Su diseño práctico y resistente ayuda a mantener los apuntes organizados, mientras que su estilo moderno permite que cada alumno destaque en el aula. La idea es que cada estudiante pueda empezar sus clases con confianza y motivación.

Más útiles Stanford

Pero el regreso a clases no solo se trata de cuadernos. La colección también incluye una amplia variedad de útiles escolares indispensables como lápices de colores, plastilina, témperas, plumones y correctores, herramientas clave para desarrollar tareas, proyectos y actividades creativas en el colegio.