Open Day ESAN: Proyecta tu futuro profesional

El Open Day de ESAN es tu oportunidad para conectar con la realidad del mundo empresarial. (Foto: ESAN)

El Open Dat de ESAN se realizará el sábado 13 de junio. Conoce cómo inscribirte AQUÍ.

¿Te imaginas viviendo tu etapa universitaria en un entorno de alto nivel? Este 13 de junio, el Open Day de ESAN es tu oportunidad para conectar con la realidad del mundo empresarial.

Más allá de una simple visita, este evento está diseñado para que visualices tu trayectoria profesional. Tendrás acceso directo a charlas con docentes expertos y actuales alumnos que ya están liderando proyectos innovadores. Conocerás de cerca las rutas de internacionalización, los convenios con universidades del extranjero y cómo el sello de ESAN impulsa tu perfil en el mercado laboral desde el primer ciclo.

Si buscas excelencia, networking y entender cómo el marketing, la administración o las finanzas se viven en la práctica, este es tu momento. Ven a resolver tus dudas, explora nuestras instalaciones y define tu visión de futuro.

¡No te quedes fuera! Asegura tu cupo e inscríbete para vivir la experiencia universitaria real. Inscríbete aquí.

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