¿Recibidas llamadas de números Bangladesh, Canadá o Sri Lanka? Conoce por qué es peligroso

Estas llamadas suelen formar parte de la modalidad conocida como wangiri. Foto: IA ChatGPT

Especialistas advierten los peligros que hay detrás de las llamadas de números extranjeros desconocidos.

En los últimos meses, numerosos usuarios en Perú han alertado sobre llamadas provenientes de números internacionales de países como Bangladesh, Canadá, Madagascar, Sri Lanka, Albania, Ghana y Bosnia. Este fenómeno ha despertado preocupación debido a que muchas de estas comunicaciones tienen características inusuales.

En varios casos, el teléfono suena apenas unos segundos y la llamada se corta antes de que la persona pueda responder. Aunque podría parecer un error o una llamada equivocada, especialistas advierten que este tipo de comunicaciones podrían estar relacionadas con intentos de estafa telefónica.

¿Por qué son peligrosas las llamadas desconocidas?

De acuerdo con los expertos, estas llamadas suelen formar parte de la modalidad conocida como wangiri, una práctica fraudulenta que se ha extendido en distintos países. "Los delincuentes emplean números con tarifas especiales que provocan cobros elevados, por lo que las autoridades aconsejan no contestar ni retornar llamadas de origen desconocido provenientes del extranjero".

El término wangiri proviene del japonés y significa "una llamada y corto". Esta técnica consiste en realizar miles de llamadas automáticas que se interrumpen casi de inmediato. El objetivo es despertar la curiosidad de la víctima para que devuelva la llamada al número que aparece como perdida.

"Si la víctima devuelve la llamada, es redirigida a líneas de tarificación especial o premium que implican costos altos por minuto". Además, en algunos casos los estafadores utilizan grabaciones, música de espera o mensajes automáticos para mantener a la persona conectada durante más tiempo y aumentar así el monto que deberá pagar.



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¿Cómo evitar ser víctima de las llamadas desconocidas?

Ante este tipo de llamadas sospechosas, los expertos recomiendan actuar con cautela. Una de las principales medidas de seguridad es evitar devolver llamadas provenientes de números internacionales desconocidos, especialmente si no se tiene ningún contacto o trámite pendiente con personas o empresas de esos países.

Asimismo, aconsejan bloquear y reportar los números sospechosos, activar las herramientas de protección contra spam disponibles en los teléfonos móviles y nunca proporcionar datos personales o bancarios durante una llamada.