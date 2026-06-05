Open Day ESAN: Vive la excelencia en el campus

Open Day ESAN será el 13 de junio a las 9:30 a.m. (Foto: ESAN)

Ven con tus amigos, conoce a otros futuros cachimbos y descubre por qué nuestro espíritu de liderazgo y compañerismo es único.

¿Quieres saber cómo se siente ser parte de la comunidad ESAN? Este 13 de junio, abrimos nuestras puertas para que vivas un día como estudiante universitario.

En este Open Day, el foco está puesto en la experiencia y en la gente. Olvídate de los folletos tradicionales; aquí vas a caminar por el campus, sentir el ambiente de nuestras aulas y participar en dinámicas grupales que te mostrarán el lado humano de nuestra universidad. Es la oportunidad ideal para conversar sin filtros con quienes ya están estudiando, despejar tus dudas sobre la vida en el campus y conocer las actividades extracurriculares que hacen de ESAN una experiencia integral.

(Foto: ESAN)

Ven con tus amigos, conoce a otros futuros cachimbos y descubre por qué nuestro espíritu de liderazgo y compañerismo es único.

¡Te esperamos para vivir juntos un día inolvidable! Inscríbete ahora y marca la fecha en tu calendario. Inscríbete aquí.

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