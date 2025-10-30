‘Camino al cole – El último show’: diversión, música y aprendizaje para toda la familia

‘Camino al cole – El último show’ será el próximo 8 de noviembre. Foto: Difusión

‘Camino al cole – El último show’ es una divertida experiencia donde los niños aprenden jugando entre música y risas.

Nuestra querida locutora de radio Gachi Rivero presenta ‘Camino al cole – El último show’, una divertida propuesta teatral inspirada en su popular programa radial ‘Oh my Gachi’. En esta puesta en escena, los niños y niñas vivirán una experiencia única llena de juegos, música y mucha participación, convirtiéndose en los protagonistas del colegio de Gachi.

Todo comienza con mucha alegría y humor, hasta que aparece Perpetua Malvina, la directora más estricta del colegio. Ella le pone a Gachi una serie de tareas que deberá cumplir si quiere mejorar sus notas. Aunque parece una misión imposible, la conductora no estará sola: contará con la ayuda del público infantil, que la apoyará a través de concursos, canciones y dinámicas interactivas.

El show combina entretenimiento y aprendizaje de manera ingeniosa, fomentando valores como el trabajo en equipo, la creatividad y la perseverancia. Cada momento está diseñado para que los niños participen activamente y descubran que aprender también puede ser muy divertido.

Gachi Rivero, reconocida por su estilo alegre y cercano en Radio Planeta, busca llevar la energía de su programa a un formato en vivo. Con esta propuesta, invita a toda la familia a disfrutar de una experiencia educativa y musical que promete risas, emoción y muchos mensajes positivos.



(Foto: Difusión)

¿Cuándo y dónde será ‘Camino al cole – El último show’?

‘Camino al cole – El último show’ se realizará gracias a miskísimoo®. Este show será el próximo 8 de noviembre a las 12:00 hrs. en el Teatro Municipal de Surco. No obstante, también habrá una segunda función a las 16:00 hrs.

"No dejes de probar el nuevo miskísimoo® sabor chocolate con canela y clavo, alto en hierro y vitamina C. miskísimoo se ha renovado ahora con sabor casero casero peruano que encanta a toda la familia, ideal para disfrutar en el desayuno o en el lonche. Ahora debes añadir la leche de tu preferencia y combinarla con 1 sachet completo del nuevo miskísimoo® sabor chocolate (14g) o 3 cucharaditas de sus presentaciones familiares (doypack 190g o 380g). miskísimoo®, el amor también sabe a chocolate."

Contenido patrocionado por Ajinomoto del Perú.