¡Confirmado! Estadio Monumental será sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes no dudó en compartir su alegría y orgullo por la designación de su casa. (Foto: redes sociales)

El estadio de Universitario fue confirmado por la Conmebol como sede de la final de la Libertadores de este año.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el Estadio Monumental de Lima será el escenario de la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará el próximo sábado 29 de noviembre.

La designación fue anunciada por el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, a través de un video publicado en redes sociales. Con ello, se despeja la incógnita que quedaba pendiente, ya que si bien Lima había sido elegida como ciudad sede, no se había definido el recinto. Finalmente, el estadio de Universitario de Deportes, ubicado en el distrito de Ate, fue el elegido para albergar el encuentro que definirá al campeón continental.

Monumental de Ate sede de la final de la Libertadores: un formato de final única desde 2019

Desde 2019, la Copa Libertadores se decide en un solo partido que enfrenta a los dos mejores equipos de la temporada. En esta ocasión, Conmebol realizó inspecciones en varios estadios de Lima antes de elegir entre el Estadio Nacional y el Estadio Monumental.

En su mensaje, Domínguez expresó: “Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario de Deportes por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la Copa Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!”.

El dirigente también resaltó la excelente relación con el club crema y la FPF, mostrando su expectativa de lograr un espectáculo de primer nivel.

Antecedentes y relevancia para el país.

Final de la Libertadores 2019 fue todo un éxito

Uno de los factores que jugó a favor de Perú fue el exitoso antecedente de 2019, cuando Lima recibió la final entre Flamengo y River Plate, con victoria para el equipo brasileño por 2-1 en una remontada histórica.

La edición más reciente de la Copa Libertadores se disputó en el Estadio Monumental de Núñez en Argentina, donde Botafogo se consagró campeón tras vencer 3-1 a Atlético Mineiro.

Con este anuncio, Lima se prepara para recibir a miles de hinchas de toda Sudamérica y vivir una nueva jornada que promete quedar en la historia del fútbol continental.

