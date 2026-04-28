WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles a partir del 8 de septiembre: conoce cuáles son

WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos principalmente por motivos de seguridad. Foto: Hipertextual

La aplicación de mensajería WhatsApp confirmó la lista de los teléfonos en los que ya no se podrá usar.

WhatsApp continúa incorporando mejoras y nuevas funciones de forma constante para optimizar la experiencia de sus usuarios. Sin embargo, estas actualizaciones también implican mayores exigencias técnicas, lo que provoca que algunos dispositivos más antiguos ya no puedan soportar correctamente la aplicación. En estos casos, la plataforma se ve obligada a dejar de brindar soporte en determinados modelos.

De acuerdo con su página oficial de soporte, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de teléfonos Android y iPhone a partir del 8 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, solo podrán utilizar la app los dispositivos que cuenten con sistemas operativos más recientes, dejando fuera a aquellos equipos que no cumplan con los nuevos requisitos mínimos.

¿Cuáles son los teléfonos que ya no podrán usar WhatsApp?

La plataforma propiedad de Meta no ha publicado una lista oficial de dispositivos, pero ha precisado que WhatsApp dejará de ser compatible con los teléfonos que cuenten con Android 5.0, Android 5.1 o versiones anteriores, así como con los iPhone que funcionen con iOS 15.1 o sistemas más antiguos. Esto implica que varios equipos de distintas marcas ya no podrán seguir utilizando la aplicación.

Entre las marcas que podrían verse afectadas se encuentran Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus y Oppo, obviamente en modelos que se han quedado en versiones antiguas de Android. En el caso de los usuarios de iOS, no habrá mayores cambios, ya que WhatsApp seguirá funcionando en iPhone y iPad que cuenten con iOS 15.1 o versiones superiores.



( Foto: Androidphoria)

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos?

WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos principalmente por motivos de seguridad. Los sistemas operativos antiguos ya no reciben actualizaciones, lo que los vuelve más vulnerables a errores, fallas y posibles amenazas. Por eso, la app necesita enfocarse en dispositivos que puedan mantenerse protegidos con las últimas mejoras.

Otro motivo es la compatibilidad y el rendimiento. Las nuevas funciones de WhatsApp requieren tecnologías más modernas que no están disponibles en equipos antiguos. Además, mantener el soporte en estos dispositivos representa un esfuerzo adicional que no beneficia a la mayoría de usuarios, por lo que la plataforma prioriza equipos más recientes y eficientes.