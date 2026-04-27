Día del Trabajo: ¿habrá descanso largo por el feriado del 1 de mayo en Perú?

El calendario oficial del 2026 en Perú responde a una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos. Foto: Andina

Los feriados representan una ocasión ideal para planear una escapada corta o simplemente tomarse un tiempo para relajarse. Te contamos todo sobre el feriado 1 de mayo.

Se acerca el feriado por el Día del Trabajo este 1 de mayo, y muchos ya se preguntan si al caer viernes permitirá disfrutar de un fin de semana largo. La expectativa crece entre quienes buscan aprovechar estos días para descansar o salir de la rutina.

Además, aún quedan 14 feriados nacionales en el calendario, fechas que no solo interrumpen la jornada laboral, sino que también son ideales para organizar viajes, ponerse al día con pendientes o simplemente relajarse.

Feriado largo por el Día del Trabajo

El mes de mayo llega con una buena oportunidad para hacer una pausa en la rutina. El viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo, será feriado nacional y, al juntarse con el sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo, permitirá a muchas personas disfrutar de un fin de semana largo para descansar o compartir en familia.

Según lo establecido en el Decreto Legislativo 713, durante los feriados nacionales se suspenden las labores tanto en el sector público como privado, así como las actividades académicas, lo que facilita que trabajadores y estudiantes puedan aprovechar estos días libres.



(Foto: Andina)

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el feriado 1 de mayo?

Si un trabajador presta servicios el 1 de mayo y no recibe un día de descanso compensatorio, la ley establece que debe percibir un pago triple: una remuneración por el feriado y el doble por haber trabajado en esa fecha. En cambio, si existe un acuerdo para descansar en otro momento, no se genera un pago adicional.

No cumplir con estas normas se considera una falta grave. Las sanciones por vulnerar los derechos laborales durante feriados pueden ir desde S/ 1,058 hasta S/ 24,163, según el tamaño de la empresa.

Próximos feriados 2026 en Perú

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.