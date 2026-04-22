CTS de mayo 2026: quiénes la reciben y cuándo deben depositarla

Para calcular la CTS, se toma en cuenta la remuneración vigente al 30 de abril. Foto: Andina

Los empleadores tienen la obligación de realizar el depósito de la CTS hasta el plazo establecido de acuerdo con la normativa vigente.

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio importante para los trabajadores del régimen privado en el Perú, ya que funciona como un respaldo económico que ayuda a mantener su estabilidad financiera en caso de que finalice la relación laboral.

¿Quiénes acceden al beneficio de la CTS?

Para acceder a la CTS, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos básicos establecidos por ley. Estos puntos determinan quiénes pueden recibir este beneficio laboral:

Laboren bajo el régimen laboral de la actividad privada.

Mantienen un vínculo laboral vigente al 30 de abril.

Cumplen una jornada mínima promedio de cuatro horas diarias.

Han laborado al menos un mes completo dentro del semestre correspondiente.

En contraste, también existen casos en los que no corresponde el pago de la CTS. Por ejemplo, no acceden a este beneficio quienes trabajan a tiempo parcial (menos de cuatro horas diarias). Asimismo, los trabajadores de microempresas inscritas en el REMYPE no tienen derecho si fueron contratados después de la inscripción; sin embargo, quienes ingresaron antes sí lo conservan.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Lima indicó que los trabajadores de pequeñas empresas sí reciben este beneficio, pero de forma parcial, ya que les corresponde el 50% de la CTS en comparación con el régimen general.



(Foto: Andina)

¿Cuándo depositan la CTS mayo 2026?

Los empleadores tienen como fecha límite el 15 de mayo para depositar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al periodo comprendido entre noviembre y abril. Este pago es obligatorio y debe realizarse dentro del plazo establecido para evitar posibles sanciones.

De forma excepcional, actualmente está vigente una disposición que permite a los trabajadores retirar el 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de haber terminado su vínculo laboral. Sin embargo, esta medida no cambia la responsabilidad de los empleadores de cumplir con el depósito en la fecha indicada.

¿Cómo calcular la CTS mayo 2026?

Para calcular la CTS, se toma en cuenta la remuneración vigente al 30 de abril, además de la asignación familiar si corresponde. También se incluye una sexta parte de la gratificación recibida en diciembre anterior, así como otros ingresos fijos y habituales de carácter remunerativo. En cambio, no se consideran los pagos ocasionales ni los conceptos que no tienen naturaleza remunerativa.