¿Cuántos sueldos mínimos necesita un peruano para comprarse el nuevo iPhone 17?

Los nuevos móviles de Apple no son tan baratos. Foto: Apple

Apple presentó a los nuevos iPhone 17 y muchos peruanos desean comprar este preciado móvil. ¿Cuántos sueldos mínimos debes invertir para tenerlo? Aquí te lo decimos.

Apple ha lanzado oficialmente los modelos que conforman su nueva serie, el iPhone 17. Estos equipos, reconocidos por su excelente calidad y gran demanda, han despertado mucha expectativa en todo el mundo, Perú incluido. Muchos usuarios en el país quieren saber cuánto cuestan estos teléfonos de alta gama. A continuación, te contamos todo sobre sus precios y características.

Tanto el iPhone 17 Pro como en el iPhone 17 Pro Max contarán con el nuevo procesador Apple A19 Pro. Aunque ambos teléfonos tendrán un panel OLED Super Retina XDR, el primero contará con un tamaño de 6.3 pulgadas y el segundo de 6.9 pulgadas. Respecto a su sistema fotográfico, las tres cámaras traseras tienen la misma resolución. La cámara principal del iPhone 17 Pro y Pro Max, junto con el gran angular y, como novedad, el teleobjetivo, ahora cuentan con 48 megapíxeles.

¿Cuál es el precio de los nuevos iPhone 17?

Apple, durante el evento de lanzamiento de sus nuevos teléfonos, ha revelado el costo de cada modelo de los iPhone 17. Estos son los siguientes:

El iPhone 17 tiene un precio 799 dólares

El iPhone Air tiene un precio 999 dólares

El iPhone 17 Pro (desde 256 GB) tendrá un precio base de 1.099 dólares

El iPhone 17 Pro Max (desde 256 GB) tendrá un precio de 1.199 dólares.



(Foto: Apple)

¿Cuánto tendría que ahorrar un peruano con el sueldo mínimo para comprar el iPhone 17?

Como se sabe, desde enero de 2025, el sueldo mínimo en Perú es de 1.130 soles y los nuevos móviles de Apple no son tan baratos que digamos, puesto que, precisamente, el modelo más potente, el iPhone 17 Pro Max, tiene un costo de 1.199 dólares, mientras que el más barato tiene un precio de 799 dólares.

De esta manera, considerando que el tipo de cambio de dólares en Perú es de 3.49 soles. La cantidad de sueldos mínimos que tendrás que invertir por cada presentación del iPhone 17 son los siguientes:

Para un iPhone 17 estándar tendrá que invertir 2.788 soles, lo que equivale a dos sueldos mínimos y 528 soles

Para un iPhone Air tendrá que invertir 3.486 soles, lo que equivale a tres sueldos mínimos y 96 soles.

Para un iPhone 17 Pro tendrá que invertir 3.865 soles, lo que equivale a tres sueldos mínimos y 445 soles.

Para un iPhone 17 Pro Max tendrá que invertir 4.184 soles, lo que equivale tres sueldos mínimos y 794 soles.