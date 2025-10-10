José Jerí: ¿quién es el nuevo presidente del Perú tras la destitución de Dina Boluarte?

José Enrique Jerí Oré es un abogado limeño de 38 años. Foto: Andina

En cuestión de horas, José Jerí dejó su rol como congresista para asumir la presidencia del Perú y portar la banda que lo acredita como el nuevo jefe de Estado.

José Jerí Oré, quien hasta este jueves presidía el Congreso del Perú, asumió oficialmente la presidencia de la República en la madrugada del viernes. Con la banda rojiblanca sobre el pecho, juró el cargo por sucesión constitucional tras la destitución unánime de la presidenta Dina Boluarte por parte del Parlamento.

Durante el jueves, la moción para retirar a Boluarte del cargo fue ganando apoyo, impulsada por la creciente ola de violencia y criminalidad que atraviesa el país. La situación se agravó luego del atentado sufrido por la reconocida agrupación de cumbia Agua Marina durante una presentación en Chorrillos, hecho que conmocionó a la opinión pública.

¿Hasta cuándo será el mandato de José Jerí?

José Jerí anunció que asumirá la conducción del país por un periodo corto, hasta que se realicen las próximas elecciones en abril de 2026. En sus primeras palabras como jefe de Estado, aseguró que liderará “un gobierno de transición” enfocado en devolver la estabilidad y la confianza a los peruanos.

El nuevo presidente, abogado de profesión y nacido en Lima hace 38 años, se convierte en el séptimo mandatario del Perú en los últimos ocho años, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.



(Foto: Andina Noticias)

¿Quién es José Jerí?

José Enrique Jerí Oré es un abogado limeño de 38 años, nacido en el distrito de Jesús María, una zona de clase media de la capital del Perú. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal y más adelante obtuvo su título profesional en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, instituciones en las que formó su base académica.

El nuevo presidente se declara católico. No está casado, pero mantiene una relación sentimental y, hasta ahora, no tiene hijos. En redes sociales, especialmente en Instagram, se muestra como una persona cercana y activa. Allí se describe como “abogado y animalista” y suele compartir momentos de su vida cotidiana junto a su familia y sus mascotas.

En 2021, José Jerí se presentó como candidato al Congreso por la lista electoral de Lima Metropolitana. Logró obtener un escaño para el periodo 2021-2026, tras la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, quien había conseguido más votos en esa misma elección.