Retiro AFP 2025: ¿cuándo podrás solicitarlo según tu número de DNI?

La Asociación de AFP publicó las fechas para los que deseen solicitar el desembolso de su dinero que puede ser hasta 4 UIT.

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) publicó el cronograma oficial para el octavo retiro de fondos de pensiones, que permitirá a los afiliados acceder a hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400 por persona.

Este proceso, regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sigue el mismo formato escalonado basado en el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada aportante para evitar aglomeraciones y facilitar la atención.

El inicio del registro de solicitudes está programado para el 21 de octubre de 2025 y se extenderá durante varias semanas, distribuyendo la demanda de manera ordenada.

Octavo retiro de AFP 2025: cronograma oficial

Según el calendario oficial difundido por la Asociación de AFP, las fechas de inscripción para el retiro son las siguientes:

• DNI con letra: 21 de octubre y 19 de noviembre

• DNI terminado en 0: 22, 23 de octubre y 20 de noviembre

• DNI terminado en 1: 24, 27 de octubre y 21 de noviembre

• DNI terminado en 2: 28, 29 de octubre y 24 de noviembre

• DNI terminado en 3: 30, 31 de octubre y 25 de noviembre

• DNI terminado en 4: 3, 4 de noviembre y 26 de noviembre

• DNI terminado en 5: 5, 6 de noviembre y 27 de noviembre

• DNI terminado en 6: 7, 10 de noviembre y 28 de noviembre

• DNI terminado en 7: 11, 12 de noviembre y 1 de diciembre

• DNI terminado en 8: 13, 14 de noviembre y 2 de diciembre

• DNI terminado en 9: 17, 18 de noviembre y 3 de diciembre

¿Qué es la "ventana libre" de la AFP 2025?

Tras finalizar este periodo escalonado, se habilitará una “ventana libre” para que quienes no hayan solicitado el retiro en su fecha asignada puedan hacerlo sin restricciones.

Este plazo especial estará disponible desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026, garantizando el derecho al retiro extraordinario conforme a la normativa vigente.

