La gestión gana protagonismo en el sector salud en Perú 

La digitalización avanza hacia la implementación de historias clínicas electrónicas Foto: Difusión

El sector salud en Perú busca profesionales en gestión capaces de liderar la digitalización y mejorar la atención al paciente.

El sector salud en el Perú atraviesa una etapa de transformación impulsada por nuevas demandas, avances tecnológicos y mayores exigencias en la calidad de atención. Hoy, el sistema se orienta hacia modelos más eficientes, digitales y centrados en el paciente, donde la gestión asume un rol cada vez más estratégico.

En este contexto, una de las principales tendencias es el aumento en la demanda de perfiles administrativos especializados. Los establecimientos ya no requieren solo personal clínico, sino también profesionales capaces de organizar, coordinar y optimizar los servicios de salud para asegurar un funcionamiento eficiente. A ello se suma la expansión del sector privado, que abre nuevas oportunidades para perfiles de gestión.

En paralelo, la digitalización avanza hacia la implementación de historias clínicas electrónicas, telemedicina, sistemas automatizados y el uso de datos para la toma de decisiones. Esta transformación exige gestores capaces de liderar procesos tecnológicos con una visión integral. A la par, se vuelve indispensable el liderazgo para coordinar equipos, resolver problemas y mejorar la experiencia del paciente en entornos cada vez más exigentes.

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