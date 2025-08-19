Lima tuvo la madrugada más fría del año: Senamhi informó qué tan bajas serán las temperaturas

En Lima norte también se sintió el intenso frío. Foto: Andina

Senamhi informó el nivel más bajo de temperatura en Lima este invierno y qué causó este fenómeno. Te lo explicamos.

En la madrugada del martes 19 de agosto se registró la temperatura más baja del invierno 2025 en Lima. De acuerdo con el Senamhi, la estación ubicada en La Molina marcó 10,2 °C, convirtiéndose en la cifra más baja de la temporada en la capital peruana.

El especialista del Senamhi, Matt Nieto, señaló que el frío se sintió con más intensidad en distritos de Lima este como La Molina y Santa Anita. Explicó que la falta de nubosidad en horas de la madrugada hizo que el calor acumulado durante el día anterior se pierda rápidamente, generando temperaturas más bajas.

¿Qué causó el intenso frío en Lima?

Nieto también indicó que esta situación está relacionada con la llamada Dana Oriana, una masa de aire seco y frío que actualmente afecta tanto la Sierra como la Costa central y sur del país. Este fenómeno no solo reduce la temperatura, sino que además incrementa la fuerza del viento y hace que la sensación de frío sea mayor.

Asimismo, otros distritos de Lima también presentaron temperaturas bajas. Según el reporte, Puente Piedra alcanzó los 13 °C, Carabayllo llegó a 16 °C, San Martín de Porres marcó 15 °C, mientras que en Jesús María se registraron 13 °C y en Chorrillos 14 °C.



(Foto: Andina)

¿Cómo será el clima en los próximos días?

El Senamhi adelantó que en los próximos días las temperaturas mínimas en Lima Metropolitana estarán cerca de los 11 °C. No obstante, desde el 22 de agosto se prevé que regresen las condiciones típicas del invierno limeño, como el cielo cubierto, la presencia de niebla, neblina y las habituales lloviznas.

Por ahora, la población deberá seguir afrontando mañanas y madrugadas bastante frías, sobre todo en los distritos más alejados de la costa, donde el descenso de la temperatura se siente con mayor intensidad.