NESCAFÉ Gold renueva su apuesta premium en Perú con nuevas presentaciones para más hogares

NESCAFÉ Gold refuerza su presencia en el segmento premium. Foto: Planeta

NESCAFÉ Gold presenta nuevas presentaciones en Perú para llevar su experiencia de café premium a más hogares.

NESCAFÉ Gold busca seguir conquistando a los consumidores peruanos con una nueva campaña y una propuesta renovada para este año. La marca presentó sus novedades con el objetivo de acercar una experiencia de café premium a más hogares del país, manteniendo su apuesta por el sabor, el aroma y la calidad que la caracteriza.

Durante la presentación, Macarena Rodríguez Cabieses, Gerenta de Marketing Cafés en Nestlé Perú, destacó la importancia de NESCAFÉ Gold dentro de las opciones que ofrece la marca. “Hoy estamos presentando las nuevas presentaciones de NESCAFÉ Gold, que es el café más premium y más rico que tenemos dentro de nuestro portafolio como NESCAFÉ”, señaló.

La vocera también recordó que NESCAFÉ Gold no es una propuesta nueva para el consumidor peruano, sino una marca con trayectoria en el mercado local. “NESCAFÉ Gold tiene 15 años en el mercado y hoy estamos presentando todo el nuevo portafolio que traemos para este año”, agregó.



(Foto: Difusión)

Entre las principales novedades, NESCAFÉ apuesta por nuevos formatos que buscan adaptarse a las necesidades de distintos consumidores. Según explicó Rodríguez, la marca traerá “nuevas presentaciones con empaques diferenciados y gramajes también distintos”, con el fin de llegar a más familias peruanas.



(Fuente: Radio Planeta)

Esta renovación también responde a la intención de ofrecer opciones con diferentes puntos de precio. De esa manera, más personas podrán disfrutar una taza de café de calidad sin dejar de lado la experiencia premium que propone NESCAFÉ Gold para las mañanas, las pausas del día o los momentos especiales en casa.



(Foto: Difusión)

Con esta nueva etapa, NESCAFÉ Gold refuerza su presencia en el segmento premium y busca convertirse en una opción cada vez más cercana para el público peruano. La marca apunta a que más consumidores puedan “acceder a un café de calidad, un café premium, y deleitarse todas las mañanas con una rica taza de NESCAFÉ”.