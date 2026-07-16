¿Te imaginas crear robots o entrenar una IA mientras estudias? Conoce los R+D Labs de ESAN University

Si te apasiona la tecnología y quieres estudiar una carrera conectada con el futuro. (Foto: ESAN)

Este espacio reúne laboratorios y herramientas de última generación para que los alumnos investiguen, innoven y desarrollen soluciones a desafíos reales.

La tecnología está cambiando todo, y las universidades también. Por eso, ESAN University cuenta con R+D Labs, un hub de investigación, tecnología, innovación y experimentación académica donde los estudiantes pueden explorar áreas como inteligencia artificial, robótica, análisis de datos y otras tecnologías que hoy están transformando el mundo. Porque aprender ya no es solo escuchar una clase, sino crear, probar y convertir ideas en proyectos reales.

Este espacio reúne laboratorios y herramientas de última generación para que los alumnos investiguen, innoven y desarrollen soluciones a desafíos reales. La idea es que desde los primeros ciclos vivan experiencias más cercanas a las que encontrarán en las empresas y en las profesiones del futuro.

(Foto: ESAN)

Y no, esto no es ciencia ficción. Hoy carreras como Ingeniería de Tecnologías de la Información y Sistemas, Ingeniería en Ciencia de Datos o la nueva Ingeniería en Inteligencia Artificial necesitan espacios donde la creatividad y la tecnología trabajen juntas. Los R+D Labs de ESAN buscan justamente eso: que los estudiantes aprendan haciendo, experimenten y descubran todo lo que son capaces de lograr.

Con esta apuesta por la innovación, ESAN University sigue formando profesionales preparados para liderar los cambios que vienen y descubrir el poder de la excelencia. Si te apasiona la tecnología y quieres estudiar una carrera conectada con el futuro, conoce más en nuestra web.

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