Paro de transportistas 23 de octubre 2024: todo lo que se sabe de la huelga nacional

Paro de transportistas 23 de octubre 2024. Foto: Andina Noticias

¿Habrá o no paro nacional el 23 de octubre? Conoce los detalles y voces que se han pronunciado al respecto.

El anuncio de un paro nacional de transportistas para el miércoles 23 de octubre ha generado incertidumbre en el país. Los gremios del sector han convocado a esta medida en protesta por la alta ola de extorsiones y violencia que padecen. Sin embargo, hay diferentes voces que se han pronunciado sobre esta problemática.

Los transportistas, desde el mes de septiembre, argumentan que están siendo azotados por los criminales, la inseguridad, y están exigiendo la eliminación de la ley 32108, de crimen organizado, por lo que han llevado a tomar esta drástica medida.

Además, consideran que no están viendo acción de solución por parte de las autoridades. Por otro lado, la población ha expresado su preocupación ante la posibilidad de un paro nacional, ya que afectaría su movilidad de un lugar a otro. Esto es lo que sabe si habrá paro o no.

¿Qué dicen los transportistas sobre el paro?

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Asotrani), Julio Campos aseguró para La República que sí irán al paro nacional para este miércoles 23 de octubre y buscarán llegar al Congreso de la República desde la plaza Dos de Mayo (su punto de encuentro).



(Foto: Andina Noticias)

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano comentó que sí estará en la paralización junto a 53 empresas que conforman el gremio.

También, el presidente Asotrani, Walter Carrera aseguró para el citado medio que más del 90% de empresas entre Lima y Callao. "Ante todas las coordinaciones que se vienen trabajando, yo creo que se va a parar en la totalidad, como en la otra vez. Porque se ha tomado conciencia de que se está luchando en defensa de la vida y por la paz, por las malas decisiones del Congreso. Yo creo que el 90% de las empresas (van a acatar la medida)", expresó.

¿Qué indican las autoridades?

Según el ministro Juan José Santiváñez, quien se reunió con representantes de los gremios formales, indicó que ellos no irán al paro nacional. Marco Antonio Aguirre Valencia, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, declaró que: “Quiero ser claro en decir que no vamos a permitir que haya más extremos, no podemos ir a la violencia, ya estamos teniendo acciones y diálogo, mi gremio que tiene coordinación con todas las regiones no acatará el paro del 23 de octubre porque esto es un paro político”.

