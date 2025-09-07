Periodista Jaime Chincha murió a los 48 años

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en 1976. Foto: Andina

Según se informó, el periodista Jaime Chincha murió en su vivienda en Miraflores.

El periodismo peruano está de luto. El reconocido periodista Jaime Chincha falleció este domingo 7 de septiembre a los 48 años de edad. Personal de la Policía Nacional del Perú llegó hasta su vivienda para realizar las diligencias correspondientes.

¿De qué murió Jaime Chincha?

La noticia fue confirmada por el diario La República, medio en el que Chincha conducía el programa “Del Hecho al Dicho” a través de su señal web. Según informó el mismo diario, el comunicador murió a causa de un infarto fulminante.

La repentina partida del periodista generó conmoción en el gremio periodístico. Reconocidos colegas como René Gastelumendi, Rosa María Palacios, Juliana Oxenford y Daniel Yovera expresaron públicamente su pesar y destacaron la trayectoria y profesionalismo de Jaime Chincha.



(Foto: Andina)

La gran trayectoria de Jaime Chincha

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en Lima el 23 de diciembre de 1976. Cursó estudios escolares en el Colegio Champagnat y más adelante se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres, donde mostró desde joven una gran habilidad para la conducción y la narración informativa.

Su trayectoria profesional comenzó en 1999 como parte del equipo fundador de Canal N, donde se hizo conocido por su capacidad de análisis político y objetividad. A lo largo de los años trabajó en importantes medios como RPP, América Televisión, Frecuencia Latina y Willax, consolidándose como una de las voces más influyentes del periodismo nacional.