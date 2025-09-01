¡Perú a las semifinales del Mundial de Desayunos! ¿Con qué país se enfrentará?

Perú enfrentará a Chile en semifinales del Mundial de Desayunos. Foto: captura TikTok

El pan con chicharrón sigue imparable en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos tras vencer al bolón verde con encebollado de Ecuador.

El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos vivió uno de sus capítulos más intensos con el choque entre Perú y Ecuador, dos países que llevaron su pasión culinaria a las plataformas digitales.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, el creador de contenido anunció, este lunes 1 de septiembre al mediodía, que Perú clasificó a las semifinales del Mundial de Desayunos.

Perú está en las semifinales del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

El streamer Ibai Llanos explicó que hizo un recuento de las votaciones en las tres plataformas: TikTok, Instagram y YouTube.

(Fuente: Ibai Llanos)

Perú obtuvo 8 millones 161.000 votos: 4.9M (TikTok), 3M (Instagram) y 261K (YouTube), mientras que Ecuador solo acumuló 7.8 millones 558 votos: 4.7M (TikTok), 2.9M (Instagram) y258 K (YouTube). De esta manera, nuestro país se quedó con la victoria y clasificó a semifinales.

Perú enfrentará a Chile en semifinales

Asimismo, Ibai Llanos hizo estallar las redes sociales al mencionar que Perú enfrentará a su histórico rival, Chile. Las semifinales iniciarán este 3 de septiembre.

