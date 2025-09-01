¿Cuáles son los feriados y días no laborables para Perú en setiembre 2025?

Los feriados y días no laborables son usados para viajar o descansar. Foto: Andina Noticias

Ante el inicio del mes de setiembre, los trabajadores se preguntan si este mes tendrá feriados y días no laborables. Te lo contamos.

Con la llegada de setiembre y el inicio de la primavera, surgen las dudas sobre si habrá algún feriado o fin de semana largo en el Perú. La expectativa y los comentarios alrededor de esta posibilidad mantienen a muchos en suspenso.

Los feriados y días no laborables que aún restan en el calendario peruano se convierten en una ocasión perfecta para disfrutar de distintas experiencias. Algunos aprovechan para realizar viajes, otros prefieren asistir a actividades culturales, mientras que muchos optan por compartir tiempo en casa junto a sus seres queridos. Esa pausa en la rutina despierta siempre entusiasmo y expectativa.

¿Hay feriados en el mes de setiembre?

Sin embargo, pese a que existía la expectativa de contar con un feriado en septiembre, se confirmó que este mes no tendrá ningún día libre. Las autoridades precisaron que, de acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales del 2025, no se han programado fechas especiales durante el noveno mes del año.

Aunque septiembre no contempla feriados a nivel nacional, algunas regiones sí celebran fechas especiales. En Apurímac se honra a la Virgen de Cocharcas el 8 de septiembre, en Trujillo se vive el Festival Internacional de la Primavera el 27, y en Piura el 24 se conmemora a la Virgen de las Mercedes, lo que convierte esas jornadas en días no laborables para sus habitantes.



(Foto: Andina Noticias)

¿Qué pasa si trabajas en los feriados?

Si te toca trabajar durante un feriado, ya sea desde casa o de forma presencial, la ley establece dos opciones. La primera es que tu empleador te compense con otro día libre a cambio, en cuyo caso no se genera un pago extra. Pero si no hay compensación, tienes derecho a recibir tres pagos: uno por el feriado como si no hubieras trabajado, otro por el trabajo realizado y un adicional del 100 % como sobretasa legal.

Calendario de próximos feriados y días no laborables 2025

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable (sector público)