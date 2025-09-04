Perú vs. Uruguay: a qué hora se enfrentan y cómo ver partido por Eliminatorias

Perú necesita ganarle sí o sí a Uruguay en Montevideo. (Foto: redes sociales)

Perú visita este jueves a Uruguay en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Perú y Uruguay se vuelven a ver las caras esta vez en un duelo de pronóstico reservado para ambas selecciones que viven realidades muy distintas en estas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

En duelo válido por la penúltima jornada, los locales necesitan un empate o victoria para confirmar su cupo directo a la próxima cita mundialista y esperan lograrlo ante su gente, en el Centenario de Montevideo.

Por su parte, la ‘Blanquirroja’ marcha penúltima y con respirador artificial. Si Perú no consigue un triunfo en tierras uruguayas, se habrá acabado toda opción matemática.

Selección peruana y el once confirmado ante Uruguay por Eliminatorias

La selección peruana formará con: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.

¿Qué resultados necesita Perú en esta fecha de Eliminatorias?

La selección peruana debe ganarle a Uruguay y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus respectivos encuentros. De darse estos escenarios, la ‘Blanquirroja’ se pondrá a 3 puntos de la Vinotinto (zona de repechaje) a falta de una jornada.

(Fuente: redes sociales de la FPF)

A qué hora juega Perú vs Uruguay por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El partido de la selección peruana ante Uruguay iniciará hoy a las 6.30 p. m. en el horario peruano y a las 8.30 p. m. en el uruguayo.

¿En qué canal ver Perú vs Uruguay por Eliminatoria?

Para poder ver el partido de Perú vs. Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, tendrás que sintonizar América TV (señal abierta), ATV (señal abierta) o Movistar Deportes (cable).

