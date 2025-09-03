Arrancaron las 'semis' del Mundial de Desayunos: ¿cómo dejar tu voto por Perú?

El Mundial de Desayunos de Ibai llanos viene siendo tendencia en redes sociales. (Fuente: redes sociales)

Este miércoles Ibai Llanos dio inicio a las semifinales del Mundial de Desayunos y Perú se enfrenta a Chile por un lugar en la final.

Perú es uno de los países que viene dando la hora en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos y, tras dejar en el camino a México y Ecuador, ahora el rival a vencer es Chile.

Este miércoles, mediante sus redes sociales oficiales, el famoso streamer español dio inicio a las llaves de semifinales y presentó los platos bandera de cada país sudamericano.

Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai: café pasado es la novedad

Para esta fase, Perú enfrentará a Chile con su ya famoso pan con chicharrón y tamal criollo. Además, Ibai Llanos dio a conocer que se le suma al combo el tan querido café pasado.

(Fuente: redes sociales de Ibai)

Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Por el lado del rival, el país sureño se presenta también con su exitoso marraqueta, que es a base de palta y pan. Ibai Llanos señaló que se le suma a este desayuno las sopaipillas con pebre. ¿De tomar? Té.

¿Cómo apoyar a Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos?

Para apoyar a que Perú consiga su pase a la final se debe ir a las redes sociales oficiales de Ibai en Instagram, TikTok y YouTube. Una vez hayas ingresado al video, busca el comentario del streamer español con el nombre de Perú, dale like y listo.

