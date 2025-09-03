Arrancaron las 'semis' del Mundial de Desayunos: ¿cómo dejar tu voto por Perú?

Este miércoles Ibai Llanos dio inicio a las semifinales del Mundial de Desayunos y Perú se enfrenta a Chile por un lugar en la final.
Perú es uno de los países que viene dando la hora en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos y, tras dejar en el camino a México y Ecuador, ahora el rival a vencer es Chile.
Este miércoles, mediante sus redes sociales oficiales, el famoso streamer español dio inicio a las llaves de semifinales y presentó los platos bandera de cada país sudamericano.
PUEDES VER: Costo de la cita para visa norteamericana: ¿cuándo entra en vigencia el nuevo precio?
Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai: café pasado es la novedad
Para esta fase, Perú enfrentará a Chile con su ya famoso pan con chicharrón y tamal criollo. Además, Ibai Llanos dio a conocer que se le suma al combo el tan querido café pasado.
(Fuente: redes sociales de Ibai)
PUEDES VER: ¿Cuáles son los feriados y días no laborables para Perú en setiembre 2025?
Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai
Por el lado del rival, el país sureño se presenta también con su exitoso marraqueta, que es a base de palta y pan. Ibai Llanos señaló que se le suma a este desayuno las sopaipillas con pebre. ¿De tomar? Té.
¿Cómo apoyar a Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos?
Para apoyar a que Perú consiga su pase a la final se debe ir a las redes sociales oficiales de Ibai en Instagram, TikTok y YouTube. Una vez hayas ingresado al video, busca el comentario del streamer español con el nombre de Perú, dale like y listo.
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!