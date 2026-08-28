¿Qué objetos de tu casa podrían caer durante un sismo?

Los televisores, monitores y otros equipos pueden desplazarse o caer si están colocados sobre muebles inestables. Foto: CRP

INDECI recomienda alejarse de repisas y objetos que puedan caer o rodar durante un sismo. Aquí te detallamos más recomendaciones.

Un sismo no solo puede afectar la estructura de una vivienda. También puede hacer que muebles, objetos y elementos que no están bien asegurados se desplacen, vuelquen o caigan.

Por eso, parte de la prevención consiste en recorrer nuestra casa e identificar qué cosas podrían convertirse en un peligro durante un movimiento sísmico.

INDECI recomienda alejarse de ventanas, repisas y de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer, especialmente en las vías de evacuación.

Empieza mirando hacia arriba

Haz un recorrido por tu casa y presta especial atención a los objetos que están:

En repisas.

Sobre muebles altos.

Cerca de ventanas.

Colgados en paredes.

En lugares elevados.

En zonas de paso o rutas de evacuación.

Pregúntate:

“Si empieza a temblar, ¿esto podría caer, romperse o bloquear mi salida?”

Si la respuesta es sí, tienes algo que revisar.

1. Televisores y equipos electrónicos

Los televisores, monitores y otros equipos pueden desplazarse o caer si están colocados sobre muebles inestables o en lugares elevados.

¿Qué puedes hacer?

Colócalos sobre superficies firmes y estables.

Evita ponerlos en muebles altos o inestables.

Revisa que los cables no atraviesen las rutas de evacuación.

La idea es reducir la posibilidad de que un objeto se convierta en un obstáculo o peligro durante la emergencia.

2. Repisas y estanterías

Las repisas pueden contener muchos objetos pequeños que, durante un sismo, pueden caer.

Libros

Adornos

Macetas

Objetos decorativos

Vajilla

Frascos

INDECI recomienda alejarse de repisas y objetos que puedan caer o rodar durante un sismo.

Una buena práctica:

Coloca los objetos más pesados en las partes inferiores y evita sobrecargar las zonas altas.

3. Espejos, cuadros y objetos colgados

Mira las paredes de tu casa.

Un espejo grande, cuadro u otro objeto colgado puede convertirse en un riesgo si no está correctamente instalado.

Revisa:

¿Está bien sujeto?

¿Está sobre una cama o sofá?

¿Está cerca de una zona por donde evacuarás?

Si un objeto pesado está sobre un lugar donde normalmente se sientan o duermen personas, considera si es necesario reubicarlo o asegurarlo mejor.



(Foto: CRP)

4. Macetas y objetos decorativos

Una maceta que parece completamente inofensiva puede convertirse en un riesgo si está colocada en altura o cerca de una ventana.

Revisa especialmente:

Macetas

Jarrones

Adornos

Objetos de vidrio

Lámparas

No se trata de guardar todo: se trata de identificar qué podría caer y reducir el riesgo.

5. Objetos de vidrio y vajilla

Copas, vasos, platos y otros objetos frágiles pueden romperse durante un sismo.

Siempre que sea posible:

Guarda los objetos frágiles de manera estable.

Evita colocar objetos pesados en lugares elevados.

Mantén las puertas de los muebles cerradas cuando corresponda.

INDECI también recomienda mantener las vías de tránsito y evacuación libres de obstáculos.

6. No bloquees tus rutas de evacuación

Este punto es fundamental.

A veces el peligro no es solamente lo que puede caer, sino lo que puede impedir que salgamos.

Revisa:

Puertas

Pasillos

Escaleras

Salidas

Evita colocar allí:

Muebles

Cajas

Plantas

Juguetes

Mochilas

Objetos decorativos

Las rutas de evacuación deben mantenerse despejadas y accesibles.

🛏️ Especial atención en dormitorios

Haz una revisión especial en los dormitorios, porque pasamos muchas horas allí.

Pregúntate:

¿Qué hay encima de mi cama?

Si tienes espejos, cuadros, repisas u objetos pesados sobre la cama, evalúa si pueden representar un riesgo y si es posible reubicarlos o asegurarlos.

También revisa:

Mesas de noche

Estanterías

Espejos

Cuadros

Macetas

Televisores

Si tienes niños en casa

Haz el recorrido pensando también en ellos.

Los niños pueden estar jugando en lugares donde los adultos normalmente no permanecen.

Revisa especialmente:

Estanterías de juguetes

Libreros

Macetas

Cuadros

Televisores

Muebles altos

Y evita que sus zonas de juego o rutas de salida estén bloqueadas.

EL RETO: 5 MINUTOS DE PREVENCIÓN

Hoy puedes hacer algo muy sencillo:

Recorre tu casa durante 5 minutos.

Busca 5 objetos que podrían caer, romperse o bloquear una salida.

Después pregúntate:

¿Puedo asegurarlo?

¿Puedo bajarlo?

¿Puedo reubicarlo?

¿Puedo despejar esa zona?

No necesitas esperar un simulacro para hacerlo.

PREVENIR TAMBIÉN ES HACER PEQUEÑOS CAMBIOS

No podemos controlar cuándo ocurrirá un sismo.

Pero sí podemos reducir algunos riesgos dentro de nuestra casa y preparar nuestro entorno antes de que ocurra.

Porque no sé cuándo puede ocurrir un sismo, pero sí sé que puedo estar preparado.

¿YA ESTÁS PREVINIENDO?

“Previniendo”, una iniciativa de Planeta y CRP Radios.