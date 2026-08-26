¿Tu familia tiene un Plan Familiar de Emergencia?

“Previniendo”, una iniciativa de Ritmo Romántica y CRP Radios. Foto: CRP

Cuando ocurre un sismo, no siempre tendremos tiempo para pensar qué hacer. Por eso, una de las mejores formas de prepararnos es conversarlo, organizarlo y practicarlo en familia antes de que ocurra una emergencia.

El Plan Familiar de Emergencia reúne las actividades que los integrantes de una familia pueden realizar para reducir riesgos, prepararse y responder de manera organizada ante una emergencia. También permite definir tareas y responsabilidades para cada integrante.

Y hacerlo puede ser más sencillo de lo que parece.

Recuerda: I - U - E - A - O

INDECI propone una metodología sencilla para elaborar el Plan Familiar de Emergencia. Solo tienes que recordar las cinco vocales:

I — IDENTIFICAMOS

Primero conozcamos nuestra propia familia y los riesgos que nos rodean.

Pregúntense:

¿Quiénes forman parte de nuestra familia?

¿Qué riesgos existen dentro de nuestra casa?

¿Qué riesgos hay fuera de ella?

¿Con qué recursos contamos?

¿Algún integrante necesita atención o apoyo especial?

También es importante considerar a quienes pasan parte del día fuera de casa, por ejemplo, por trabajo, estudios u otras actividades.

U — UBICAMOS

Ahora debemos saber hacia dónde ir y dónde encontrarnos.

Identifiquen:

Zonas seguras internas

Rutas de evacuación

Punto de encuentro familiar

Zonas seguras externas

Todos los integrantes de la familia deberían conocer estos lugares.

Por ejemplo, si durante una emergencia algunos están en casa y otros se encuentran trabajando o estudiando, tener un punto de encuentro previamente acordado puede facilitar la reunificación familiar.

Si quieres saber cómo identificar una zona segura, puedes leer nuestra guía: [ZONAS SEGURAS]

E — ELABORAMOS

Es momento de poner el plan en práctica.

INDECI recomienda elaborar:

Un mapa familiar de riesgos y recursos

Puedes dibujar tu casa y señalar:

Zonas seguras

Rutas de evacuación

Ubicación de la mochila

Punto de encuentro

Lugares de riesgo

También debemos preparar nuestro Combo de Supervivencia, que incluye la Mochila para Emergencias y la Caja de Reserva.

Y algo muy importante:

Definan una estrategia de comunicación.

¿A quién llamaremos o enviaremos un mensaje?

¿Dónde nos encontraremos si no podemos volver a casa?

¿Qué haremos si las comunicaciones están congestionadas?

A — ASIGNAMOS

Aquí está una de las partes más importantes:

¿QUIÉN HACE QUÉ?

No esperemos al momento de la emergencia para decidirlo.

Por ejemplo:

Adulto 1 : lleva la mochila.

: lleva la mochila. Adulto 2: se encarga de los niños.

se encarga de los niños. Otro integrante: ayuda a un adulto mayor que necesite apoyo.

ayuda a un adulto mayor que necesite apoyo. Otro integrante: se encarga de la mascota.

se encarga de la mascota. Alguien: verifica o facilita la salida, según corresponda.

Los roles deben adaptarse a las características y necesidades de cada familia. INDECI contempla la asignación de responsabilidades tanto para la preparación como para la respuesta.

No se trata de asignar más responsabilidades a una persona, sino de que todos sepan cómo colaborar.

O — ORGANIZAMOS

Un plan no sirve de mucho si solo lo hacemos una vez y lo guardamos.

Hay que practicarlo.

Realicen simulacros familiares para comprobar:

¿Cuánto demoramos en ubicarnos?

¿La ruta está libre?

¿Sabemos dónde está la mochila?

¿Todos conocen el punto de encuentro?

¿Todos saben cuál es su responsabilidad?

Los simulacros permiten evaluar qué funciona y qué necesitamos mejorar en nuestro plan de respuesta.



(Foto: CRP)

UN PLAN PARA TODOS

El plan familiar debe considerar las necesidades de cada integrante de la familia.

Si hay:

Bebés o niños pequeños

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Mascotas

Personas que necesitan medicamentos o elementos específicos

...el plan y la mochila deben adaptarse a esas necesidades.

HAZLO HOY

No necesitas esperar a un simulacro para empezar.

Reúne a tu familia y respondan estas cinco preguntas:

1. ¿Qué riesgos tenemos?

2. ¿Dónde están nuestras zonas seguras y rutas de evacuación?

3. ¿Qué necesitamos preparar?

4. ¿Quién se encarga de qué?

5. ¿Dónde y cómo nos encontraremos o comunicaremos?

Si pueden responderlas, ya están dando un primer paso para tener una familia más preparada.

Porque prevenir también es ponerse de acuerdo.

No sabemos cuándo puede ocurrir un sismo, pero sí podemos estar preparados.

¿Ya estás previniendo?

“Previniendo”, una iniciativa de Radio Planeta y CRP Radios.