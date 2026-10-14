¿Se aprobará el noveno retiro de AFP 2026? Esto falta para que sea una realidad

El proyecto de ley ya fue enviado a la Comisión de Economía. Foto: Andina

Desde el Congreso se impulsa un nuevo retiro de la AFP, buscando ayudar a las familias ante la crisis económica y las consecuencias del fenómeno de El Niño.

El Congreso de la República analiza una nueva iniciativa que permitiría a los afiliados de las AFP realizar un noveno retiro voluntario de hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones. La propuesta busca brindar un apoyo económico a las familias peruanas para que puedan afrontar los gastos y las dificultades financieras ocasionadas por el fenómeno de El Niño.

¿Cómo se aprobaría el noveno retiro de la AFP?

Aunque la Ley de Reforma Previsional establece restricciones para nuevos retiros de AFP, esta disposición no impediría que el Congreso evalúe una nueva autorización. El Proyecto de Ley N.º 00469-2026-2031-CD, presentado por la congresista Catherine Palomino, plantea establecer una excepción temporal mediante una norma del mismo rango legal, siempre que cuente con la aprobación correspondiente.

La iniciativa señala que no pretende eliminar ni modificar directamente las normas que actualmente regulan el sistema de pensiones. Por el contrario, busca permitir que los afiliados accedan a parte de sus ahorros de manera voluntaria, excepcional y por un tiempo determinado, debido a la situación económica que atraviesan diversas familias.

Pero ¿cuánto dinero podrían retirar los afiliados? De acuerdo con el proyecto, el monto máximo sería de S/22.000, equivalente a 4 UIT, tomando como referencia el valor de S/5.500 por UIT para 2026 indicado en la propuesta. El desembolso se realizaría en cuatro partes de hasta 1 UIT cada una, con intervalos de 30 días calendario después de presentar la solicitud. Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa que todavía necesita ser aprobada para entrar en vigencia.



(Foto: Andina)

¿Qué falta para que se apruebe el noveno retiro de la AFP?

El proyecto de ley que plantea autorizar un nuevo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de AFP ya fue enviado a la Comisión de Economía del Congreso. Sin embargo, la iniciativa todavía no ha sido sustentada ni cuenta con opiniones de las entidades correspondientes, por lo que su evaluación se encuentra en una fase inicial y aún no existe una fecha definida para su aprobación.

Como parte del proceso legislativo, la propuesta deberá ser revisada por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. Si recibe una opinión favorable y consigue los votos necesarios, podrá avanzar a la Cámara de Senadores, donde continuará su evaluación antes de una posible aprobación.

Finalmente, si el proyecto logra superar todas las etapas y obtiene el respaldo del Parlamento, será enviado al Poder Ejecutivo. En ese momento, el Gobierno tendrá la facultad de promulgar la ley o presentar observaciones, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ahora, el noveno retiro de AFP sigue siendo una propuesta y no está autorizado.