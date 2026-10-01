Recorrido del Señor de los Milagros 2026: fechas y horarios de la procesión del Cristo Moreno

Conoce el recorrido del Señor de los Milagros este 2026. (Foto: IA)

Revisa AQUÍ todas las fechas y rutas oficiales de la procesión del Señor de los Milagros.

Las calles de Lima volverán a teñirse de morado durante octubre y noviembre con la tradicional procesión del Señor de los Milagros. En 2026, las jornadas principales se realizarán los días 3, 18, 19 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre.

Si quieres asistir al recorrido del Cristo Moreno, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque podrás conocer todos los detalles para acompañar al Señor de los Milagros.

Recorrido del Señor de los Milagros del 3 de octubre

La primera salida será el sábado 3 de octubre, desde el templo de Las Nazarenas. Las andas saldrán al mediodía y recorrerán la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda.

Posteriormente, el Cristo Morado retornará por la avenida Tacna hasta el Santuario de Las Nazarenas. La jornada está prevista para culminar entre las 7:00 p. m. y 8:00 p. m.

(Foto: Nazarenas / FB)

Recorrido del Señor de los Milagros del 18 de octubre

El domingo 18 de octubre, la procesión comenzará a las 6:00 a. m. y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión. Cerca del mediodía, llegará a la Plaza de Armas de Lima para recibir homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Luego continuará por los jirones Carabaya y Ucayali hasta llegar a la avenida Abancay. Las andas pasarán también frente al Congreso de la República y seguirán por los jirones Junín y Huanta.

Durante la noche, el recorrido continuará por los jirones Áncash, Maynas y nuevamente Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen de Lima. Esta jornada finalizará aproximadamente entre la 1:00 a. m. y 2:00 a. m.

(Foto: Nazarenas / FB)

Recorrido del Señor de los Milagros del 19 de octubre

El lunes 19 de octubre, la procesión iniciará a las 6:00 a. m. y recorrerá el jirón Huánuco, el jirón Puno y el jirón Antonio Bazo, antes de ingresar al Hospital Nacional Dos de Mayo.

Después continuará por la avenida Grau, el jirón Huánuco, el jirón Tarata y el jirón Cangallo, hasta llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Posteriormente, las andas seguirán por la avenida Grau, Nicolás de Piérola, Abancay, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza y jirón Miguel Aljovín.

Cerca de las 7:00 p. m., el Señor de los Milagros pasará por la avenida Paseo de la República y recibirá un homenaje en el Palacio de Justicia. Luego continuará por el jirón Carabaya, bordeará la Plaza San Martín y seguirá por Nicolás de Piérola y la avenida Tacna.

Finalmente, las andas ingresarán a la Iglesia de Las Nazarenas. La jornada está prevista para terminar entre las 3:00 a. m. y 4:00 a. m., con una guardada especial a cargo de la cuadrilla 18.

(Foto: Nazarenas / FB)

Recorrido del Señor de los Milagros del 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre será la jornada central. El Cristo de Pachacamilla saldrá de la Iglesia de Las Nazarenas a las 6:00 a. m. y recorrerá la avenida Tacna, Nicolás de Piérola, jirón Cañete y avenida Alfonso Ugarte, hasta llegar al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Por la tarde, las andas retomarán la avenida Alfonso Ugarte y continuarán por la avenida Venezuela, rumbo a Breña. Luego pasarán por el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega.

El recorrido culminará con el retorno por la avenida Tacna hasta la Iglesia de Las Nazarenas. La jornada está prevista para finalizar entre las 3:00 a. m. y 4:00 a. m., con una guardada a cargo de la cuadrilla 19.

(Foto: Nazarenas / FB)

Recorrido del Señor de los Milagros del 1 de noviembre

La última salida será el domingo 1 de noviembre y tendrá un recorrido más corto. El Cristo Moreno saldrá de la Iglesia de Las Nazarenas al mediodía y avanzará por la avenida Tacna, el jirón Callao y el jirón Chancay, donde se realizarán diversos homenajes.

Luego continuará por la avenida Emancipación y retornará por la avenida Tacna para ingresar al Monasterio de las Nazarenas. Esta última jornada está prevista para finalizar alrededor de las 6:00 p. m.

(Foto: Nazarenas / FB)