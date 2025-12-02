Sismo de magnitud 4.6 remeció Lima: ¿qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Los especialistas en Defensa Civil destacan la importancia de mantener la calma durante un sismo. Foto: Andina

Este martes, un temblor de regular intensidad sacudió Lima. Te decimos qué medidas de prevención debes tomar en cuenta.

Un sismo de magnitud 4.6 se registró en Lima este 2 de diciembre a las 11:41 a. m., según el IGP. El movimiento tuvo una profundidad de 44 km y se ubicó a 56 km al suroeste de Bellavista. Ante este tipo de eventos, es importante saber qué hacer antes, durante y después de un temblor para mantener la seguridad y actuar con calma.

¿Qué hacer mientras ocurre un sismo?

Los especialistas en Defensa Civil recuerdan que mantener la calma es clave durante un sismo. Aunque el movimiento pueda sentirse más largo de lo que realmente es, solo dura unos segundos, por lo que es importante no caer en el pánico. Recomiendan no correr ni gritar y esperar a que el temblor termine para evacuar con seguridad. En especial, quienes viven en pisos altos deben permanecer en su lugar hasta que finalice el movimiento antes de intentar bajar.

Asimismo, aconsejan identificar con anticipación un parque o zona abierta cercana para dirigirse allí después de un sismo. Si no existe un espacio de ese tipo, se puede buscar un área despejada dentro del mismo edificio o condominio. Además, para evitar golpes por objetos que puedan caer, es útil proteger la cabeza con un cojín, una casaca o cualquier prenda gruesa.



(Fuente: Andina)

¿Qué hacer después de un sismo?

Luego de un temblor, es crucial seguir ciertas medidas de seguridad para evitar riesgos adicionales:

Observar si alguien está herido y practicar primeros auxilios.

Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, sin perder la calma y sin alejarse del grupo.

No tocar cables de energía eléctrica que han caído.

Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente hasta que se haya realizado la inspección adecuada.

Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.