Feriados en diciembre 2025: conoce cuántos días libres habrá durante este mes

El Perú, al igual que en muchos países, tiene un calendario lleno de festividades, feriados y actividades especiales. Estos días libres son esperados por trabajadores, comerciantes y estudiantes, quienes suelen aprovecharlos para descansar, viajar o participar en eventos programados según las fechas del mes. Por ello, aquí te contamos cuáles serán los feriados y días no laborables que llegarán este diciembre de 2025.

¿Cuáles son los feriados y días no laborables del mes de diciembre 2025?

Según el calendario oficial de feriados aprobado por el Gobierno, diciembre de 2025 tendrá tres días destinados al descanso obligatorio. Estas fechas son: lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) y jueves 25 de diciembre (Navidad). Cada uno de estos feriados forma parte del calendario tradicional que, año tras año, permite que millones de trabajadores disfruten de jornadas libres en todo el país.

Además de estos feriados, el calendario oficial también incluye un día no laborable a nivel nacional para diciembre. Se trata del viernes 26 de diciembre, que llega justo después de la celebración de Navidad. Esta disposición busca facilitar un fin de semana largo para la población, ideal para descansar, pasar tiempo en familia o realizar actividades pendientes antes de cerrar el año.



¿Qué pasa si trabajas en los feriados de diciembre?

Si te toca trabajar durante un feriado, ya sea desde casa o de forma presencial, la ley establece dos opciones. La primera es que tu empleador te compense con otro día libre a cambio, en cuyo caso no se genera un pago extra. Pero si no hay compensación, tienes derecho a recibir tres pagos: uno por el feriado como si no hubieras trabajado, otro por el trabajo realizado y un adicional del 100 % como sobretasa legal.