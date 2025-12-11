Elige a tu amigo secreto planetario y participa por increíbles premios - Términos y condiciones

Elige a tu amigo secreto planetario y participa por increíbles premios. Foto: CRP

¡La Navidad se vive en Planeta! Por ello, debes elegir a tu amigo secreto planetario para que puedas participar por grandes premios.

La Navidad se celebra a lo grande en Planeta, y esta vez podrás unirte a la diversión eligiendo a tu amigo secreto planetario. Con solo participar, tendrás la oportunidad de llevarte increíbles premios y vivir el espíritu navideño de una forma diferente y divertida.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso: AMIGO SECRETO PLANETARIO

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) Requisitos para participar

1. Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.Instagram.com/radioplanetafm/) y dale “seguir”

2. Busca el post del concurso, “comenta” el nombre del locutor que quieres que sea tu amigo secreto y “etiqueta” a un amig@; y listo, ya estás participando.

Importante:

- Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 11 de diciembre del 2025, hasta las 11:00 horas del 29 de diciembre del 2025.

- Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

- Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

- Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

- El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

- Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

- En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente, y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido sólo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 11 de diciembre del 2025 al 29 de diciembre del 2025.

4) Fecha del sorteo

29 de diciembre del 2025 a las 12:00m. (mediodía)

Radio Planeta se pondrá en contacto con los ganadores (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarles: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) nos confirmen que son mayores de edad; todo ello, con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de dos (2) horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) los puntos (i) y (ii) indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que el ganador es menor de edad y/o resultara que sus datos no son actuales, correctos y verdaderos, el ganador será descalificado del concurso y se procederá a elegir inmediatamente a otro ganador entre los demás participantes del sorteo siendo de aplicación lo señalado en este punto 4, y así sucesivamente hasta elegir al ganador.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso serán publicados el día 30 de diciembre del 2025 a partir de las 6 p.m. en la sección de concursos de Radio Planeta: www.planeta.pe/noticias/concursos/ y en el post del concurso de Instagram. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Se entregarán los siguientes premios, de acuerdo al siguiente detalle:

- Ganador 1: Un juego de Neceser + Toalla Microfibra + Scrunchie Benetton + Sombrilla de Playa +UV 50 2.5m + Parlante Xiaomi Sound Pocket 5W Bluetooth

- Ganador 2: Un Quencher Stanley Camel 1.18 Lt / 40 Oz + Peluche Avatar – Aang

- Ganador 3: Una figura de acción Luffy Puño Poder One Piece Battle Record Colecction + Figura de Pokemon - Bulbasaur

Importante:

- Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio.

- Los premios no son canjeables, reembolsables ni transferibles.

- Radio Planeta no se responsabiliza por la idoneidad y/o calidad de los premios

7) Entrega de premios:

Nos contactaremos con cada ganador a más tardar el 30 de diciembre del 2025, para coordinar la entrega de su premio. Ocurrido lo anterior, remitiremos al ganador un correo electrónico o mensaje vía WhatsApp (en caso el ganador cuente con esta aplicación), con la confirmación de la fecha y hora de entrega de su premio.

El ganador deberá acercarse a las instalaciones de Radio Planeta ubicadas en Calle Juan Nepomuceno Vargas N° 147, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, en la fecha y horas indicadas en el correo y/o mensaje referido en el párrafo anterior. Solo se entregará el premio si el ganador se presenta en la fecha y horario exactos indicados.

No se permitirá el ingreso de acompañantes. El ganador deberá ingresar solo a las instalaciones de Radio Planeta a efectos de poder entregarle su premio.

Al momento de la entrega del premio, el ganador deberá: (i) Mostrar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería); (ii) Entregar 2 copias de su documento de identidad; y, (iii) Firmar una constancia de haber recibido su premio.

Si el ganador no puede venir a recoger su premio, puede enviar a un representante con una carta poder simple que tenga la firma y huella digital del ganador. El representante deberá presentar además su documento de identidad en original y 2 copias, así como una copia del documento de identidad del ganador.

En todo momento el ganador o su representante, en caso corresponda, deberá cumplir y respetar los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos por Radio Planeta, de lo contrario, no podrá ingresar y/o permanecer en las instalaciones.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que el ganador es menor de edad y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, informada, libre e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. (en adelante radio La Inolvidable o CRP), domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos quién actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, número de documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, departamento, , y demás mensajes privados para contacto con los participantes ya sea vía correo o WhatsApp, de resultar aplicable según la participación en este concurso, y en caso de resultar ganador, demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la “Constancia de Entrega” del premio correspondiente.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos Personales denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores y, de ser el caso, la entrega del premio o premios respectivos; (ii) la publicidad y difusión comercial necesaria por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador en la realización del concurso; (iii) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (iv) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y/o que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por este no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargados de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la normativa de protección de datos personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2024/09/POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES-2022_10.pdf.

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de Lima, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

CRP se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP se reserva el derecho de no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.