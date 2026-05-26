Taylor Swift y Travis Kelce sorprenden con inesperada regla para los invitados de su boda

La boda de Taylor Swift recibieron invitaciones sin derecho a acompañante. (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

Algunos invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce han mostrado su molestia ante la estricta regla que han impuesto los novios.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya genera polémica antes de realizarse. Según medios internacionales, la pareja habría impuesto estrictas reglas para todos los invitados que asistirán al esperado matrimonio.

Taylor Swift y Travis Kelce pusieron estricta regla en su boda

De acuerdo con el Daily Mail, varios asistentes recibieron invitaciones sin derecho a llevar acompañante. Esta medida habría causado incomodidad entre algunos invitados, quienes consideran demasiado rígido el protocolo impuesto por la pareja.

Una de las invitadas confesó al medio británico que incluso está pensando no asistir al evento. "Ir sola es incómodo", expresó la fuente, quien además aseguró sentirse intimidada por la gran cantidad de celebridades que estarán presentes.

El testimonio también reveló que algunos invitados sí recibieron trato preferencial. Por ejemplo, Selena Gomez podrá asistir junto a Benny Blanco, mientras otros solo obtuvieron un acceso individual.

(Foto: Taylor Swift/ Instagram)

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La esperada ceremonia, que se realizaría el próximo 3 de julio en Nueva York, ya es considerada como la boda del año y promete reunir a importantes figuras del espectáculo y el deporte.