¡Conoce a los ganadores de kits dobles para la carrera solidaria Perú Champs 10 km! - Términos y condiciones

¡Conoce a los ganadores de kits dobles para la carrera solidaria Perú Champs 10 km! (Fuente: CRP)

A continuación, conoce a los ganadores de los kits dobles gracias a radio Planeta para esta esperada carrera que paralizará Lima.

Cada vez falta menos para la carrera solidaria Perú Champs 10 km y ya se conocieron a los ganadores de los kits dobles gracias a radio Planeta.

GANADORES

ANTHONY LUIS OLIVARES YOVERA

JULIO JEANMARCO ROJAS PAREDES

LUIS MARTINEZ CÓRDOVA

NATHALY SALAZAR OLIVARES

LUIS MANUEL RETAMOZO ANDRADE

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso: PARTICIPA POR UNO DE LOS 5 KITS DOBLES PARA LA CARRERA SOLIDARIA PERÚ CHAMPS 10KM

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) Requisitos para participar

1. Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.Instagram.com/radioplanetafm/) y dale “seguir”

2. Busca post con la imagen del concurso y “etiqueta” en los “comentarios” a un amig@ y listo, ya estás participando.

Importante:

- Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

- Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 6 de octubre del 2025, hasta las 10:00 horas del 09 de octubre del 2025.

- Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

- Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

- Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

- El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

- Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

- En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 6 de octubre del 2025 al 09 de octubre del 2025.

4) Fecha del sorteo

09 de octubre del 2025 a las 11:00 horas.

Radio Planeta se pondrá en contacto con cada ganador (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarle: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) que confirme si es mayor de edad; con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de dos (2) horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) con los dos puntos indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que éstos no son actuales, correctos y verdaderos y/o resultara que el ganador no es mayor de edad, el ganador será descalificado del Concurso y se procederá a elegir a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, en un plazo de dos (2) horas siendo de aplicación lo señalado en este punto, y así sucesivamente hasta elegir al ganador.

5) Comunicación de resultados

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 09 de octubre del 2025 a partir de las 18:00 horas en la sección de concursos de Radio Planeta: planeta.pe/noticias/concursos/ y en el post del concurso del Instagram de Radio Planeta. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados. 6) Premios:

Cinco (5) ganadores se llevarán, cada uno, dos (2) kits para participar de la carrera solidaria Perú Champs 10 KM el 12 de octubre 2025 en RUTA COSTANERA SAN MIGUEL, en la ciudad de Lima (en adelante, la Carrera).

Importante:

- Enviaremos a cada ganador vía correo electrónico, mensaje interno de Instagram o mensaje de WhatsApp (en caso el ganador cuente con esta aplicación), a más tardar a las 20:00 horas del 09 de octubre del 2025, el enlace de registro para participar en la Carrera proporcionado por el productor y organizador de la misma la Asociación Civil Perú Champs con RUC N° 20555539631. El ganador y su acompañante tendrán hasta las 18:00 horas del día 11 de octubre del 2025 para registrarse, de lo contrario, perderán el derecho a participar en la Carrera, sin lugar a reclamos.

- La entrega de los Kit se realizará en las instalaciones de Radio Planeta ubicadas en Calle Juan Nepomuceno Vargas N° 147, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, el día 10 de octubre del 2025 entre las ____ y las ____ horas. Solo se entregarán los Kits si el ganador se presenta en la fecha y dentro del horario indicado. No se permitirá el ingreso de acompañantes para recoger el premio. El ganador deberá ingresar solo a las instalaciones de Radio Planeta a efectos de poder entregarle su premio. Al momento de la entrega del premio, el ganador deberá: (i) presentar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería) vigente; (ii) entregar 2 copias de su documento de identidad; y, (iii) firmar una constancia de haber recibido su premio. Si de la revisión del documento de identidad resultara que el ganador es menor de edad, no se le entregará el premio, perdiendo el derecho al mismo. Si el ganador no puede venir a recoger su premio, puede enviar a un representante con una carta poder simple que tenga la firma y huella digital del ganador. El representante deberá presentar además su documento de identidad en original y 2 copias, así como una copia del documento de identidad del ganador. Si de la revisión del documento de identidad resultara que el ganador es menor de edad, no se le entregará el premio al representante, perdiendo el ganador el derecho al mismo.

- Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo de los Kits ni para el disfrute del premio. El traslado al local donde se realizará la Carrera corre por cuenta única y exclusiva del ganador, respecto de él como de su acompañante.

- Cada ganador deberá presentarse junto con su acompañante a las 7:00 horas del 12 de octubre del 2025 en la zona de inscripción de la Carrera (Ruta Costanera San Miguel del distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima), para acceder a la Carrera. Si el ganador y su acompañante no se apersonan a la hora y al lugar exactos indicados, perderán el derecho a participar en la Carrera, sin lugar a reclamos.

- Los premios no son canjeables, reembolsables ni transferibles.

- La producción y organización de la Carrera se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de Asociación Civil Perú Champs con RUC N° 20555539631, correspondiéndole a dicha asociación responder ante los asistentes por la idoneidad de la Carrera. De esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad de la Carrera, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada asociación como productora y organizadora de la Carrera.

- La participación en la Carrera se rige por los términos y condiciones de la misma establecidas por el productor y organizador de la Carrera, la Asociación Civil Perú Champs con RUC N° 20555539631; siendo que los términos y condiciones expuestos en este documento únicamente serán aplicables al concurso.

- La Asociación Civil Perú Champs con RUC N° 20555539631 gestionará el registro y participación de los asistentes a la Carrera, pudiendo denegarles el ingreso a la misma, de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

- En caso de que, a criterio de Radio Planeta y/o al momento de registrarse y/o participar en la Carrera, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

6) Protección de Datos Personales

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/11/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales.pdf.

7) Disposiciones Finales

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

CRP podrá anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP podrá no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del Concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

