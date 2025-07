¡Conoce a los ganadores de las sesiones de lectura del tarot con Frank Mendizábal! - Términos y condiciones

¡Conoce a los ganadores de las sesiones de lectura del tarot con Frank Mendizábal! (Foto: CRP)

A continuación, conoce a los afortunados ganadores de las sesiones de lectura del tarot con el gran Frank Mendizábal.

Se conocieron a los ganadores de las sesiones de lectura del tarot con Frank Mendizábal gracias a radio Planeta.

GANADORES

Karla Fernanda Ambas Caycho

Roberto Chang Quiroz

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONCURSO: PARTICIPA POR UNA DE LAS 2 SESIONES DE LECTURA DE TAROT CON FRANK MENDIZABAL

Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. con RUC N° 20382350368 (en adelante “CRP” o “Radio Planeta”)

1) Para participar

· El participante debe enviar la frase “Quiero mi lectura con Frank” al WhatsApp de Radio Planeta 943748745 entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m., de cualquiera de los días de vigencia del concurso (14, 15, 16, 17 o 18 de julio del 2025)

· El mismo día en que el participante haya enviado la frase, recibirá del WhatsApp de Radio Planeta un enlace con el formulario de registro al concurso. Solo los participantes que hayan cumplido con enviar la frase “Quiero mi lectura con Frank” (el mensaje solo debe contener esa frase) entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m., recibirán el enlace con el formulario de registro al concurso.

· Los participantes deberán ingresar al enlace recibido y completar el formulario de registro con sus datos personales (nombres, apellidos, sexo, documento de identidad, correo electrónico, fecha de nacimiento, distrito y teléfono). Los participantes tendrán hasta las 6:00 p.m. del día 18 de julio del 2025 para ingresar al enlace recibido y registrarse.

Importante:

· Para participar se debe ser mayor de edad; es decir, se debe tener más de 18 años.

· Solo ingresarán al sorteo los participantes que hayan recibido directamente de Radio Planeta el mensaje de WhatsApp con el enlace al formulario de registro al concurso. En caso de detectarse el registro de personas que no hayan recibido directamente de Radio Planeta este mensaje, se descalificará a las mismas inmediatamente, no pudiendo ser acreedoras de ningún Sesión.

· Solo se podrá completar el formulario de registro una vez. Si el participante llegara a completar el formulario más de una vez, sólo se considerará como válido un registro (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

· El participante que no cumpla todos los requisitos arriba establecidos y/o no proporcione todos los datos personales solicitados y/o en caso éstos no sean actuales, correctos y verdaderos y/o en caso el participante no cumpla con el requisito de ser mayor de edad y/o en caso no hubiera recibido directamente de Radio Planeta el enlace al formulario de registro al concurso podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún Sesión.

· El participante debe ser el propietario exclusivo del mensaje que envíe y de su contenido, debiendo contar en consecuencia con todos los derechos para autorizar su envío de acuerdo con lo indicado en este concurso. El solo envío de su mensaje y su participación en este concurso, implicará una declaración y garantía suya en este sentido.

· En caso existiera algún conflicto o reclamo de parte de algún tercero por el envío del mensaje o por su contenido, el participante será el único y exclusivo responsable, y deberá mantener indemne a Radio Planeta por cualquier demanda, denuncia, reclamo, daño, perjuicio, multa y/o gasto que pueda serles reclamado.

· En caso de detectarse actividad anormal o fraudulenta en la participación relacionada al concurso (por ejemplo, hackeos, múltiples perfiles o relacionada con el uso del formulario de participación, etc.), se penalizará a dicho participante cancelando su registro, eliminándolo del concurso inmediatamente, y bloqueando su contacto del Whatsapp de Radio Planeta, no pudiendo ser acreedor de ningún Sesión.

2) Ámbito de aplicación del Concurso:

Este concurso es válido en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del Concurso:

Del 14 al 18 de julio del 2025.

4) Fecha de sorteo (elección de ganadores):

21 de julio del 2025 a las 10:00 a.m.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso serán publicados el día 21 de julio del 2025 a partir de las 6:00 p.m. en la sección de concursos de planeta.pe. Además, el nombre y apellidos de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Dos (2) ganadores se llevarán, cada uno, una sesión de lectura de la carta de tarot con Frank Mendizabal el 21 de agosto del 2025 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de Radio Planeta (en adelante, la “Sesión”). Cada Sesión está sujeta a las siguientes condiciones: Importante:

· Cada Sesión tendrá una duración de quince (15) minutos aproximadamente, y el ganador podrá hacer hasta un máximo de seis (6) preguntas.

· Los ganadores deberán presentarse solos, sin acompañantes el 21 de agosto del 2025 a las 10:00 a.m. (hora exacta) en las instalaciones de Radio Planeta ubicadas en Jr. Justo Pastor Dávila N° 197, Urb. San Juan, provincia y departamento de Lima, para recibir la Sesión. Si un ganador no se presenta en la dirección en la fecha y hora exacta indicados, perderá automáticamente el derecho a su premio, sin lugar a reclamos.

· Al momento del ingreso a las instalaciones de Radio Planeta, los ganadores deberán presentar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería) vigente. En todo momento los ganadores deberán cumplir y respetar los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos por Radio Planeta y que les sean indicados, de lo contrario, no podrán ingresar y/o permanecer en las instalaciones.

· Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para la entrega ni el disfrute de la Sesión. El traslado a las instalaciones de Radio Planeta corre por cuenta única y exclusiva del ganador.

· Los ganadores deberán firmar la Constancia de Entrega de Premio correspondiente.

· La Sesión es personal, intransferible y no endosable; asimismo, no es canjeable en dinero bajo ningún término.

· En caso de que, a criterio de Radio Planeta se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

7) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante radio Moda o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, número de documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (iv) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún Sesión; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea

corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo con las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/11/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales.pdf.

8) Disposiciones Finales

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso, los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

La participación en el concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones particulares establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso.

CRP podrá anular, cancelar, suspender este Concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP podrá no entregar la sesión en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

