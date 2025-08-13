¡Por el Día del Niño! Participa por entradas para el Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca en compañía de Gachi. (Foto: CRP)

En Planeta celebramos el Día del Niño con una visita al Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca en compañía de Gachi. Serán 5 ganadores con un acompañante cada uno.

Cada vez falta menos para el Día del Niño, por lo que en Planeta estamos regalando cinco entradas con un acompañante para el Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

¡En Planeta celebramos el día del niño con una visita al Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca en compañía de Gachi! ¡Serán 5 ganadores con un acompañante cada uno!

1) Para participar:

Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.instagram.com/radioplanetafm/) y dale “seguir”

Busca la publicación del post anclado del concurso.

Ingresa en la publicación un “comentario” contándonos cuál es el animal exótico favorito de tu hijo/a? y listo, ¡ya estás participando!

Importante:

Concurso válido para mayores de edad, es decir, para participar debes tener más de 18 años.

Podrás participar desde la hora de publicación del post del concurso en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 13 de agosto del 2025, hasta las 11:00 horas del 26 de agosto del 2025.

Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

Si el participante desea “etiquetar” a una o más personas en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados.

La persona que resulte ganadora del concurso, a efectos de recibir el premio, deberá confirmar su disponibilidad para asistir al Centro de Exhibición Animales Exóticos Artrotheca de conformidad con lo establecido en el punto 6.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente, y bloqueando su perfil de la página del Instagram de Radio Planeta.

Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos participarán en el sorteo.

2) Ámbito del concurso

Este concurso es válido en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 13 de agosto del 2025 al 26 de agosto del 2025.

4) Fecha y hora del sorteo (elección de ganadores)

El sorteo se realizará el día 26 de agosto del 2025 a las 12:00 horas.

Radio Planeta se pondrá en contacto con cada ganador (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarle: (i) sus datos personales y de contacto: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono; (ii) que confirme que es mayor de edad; y, (iii) que confirme su disponibilidad para asistir al Centro de Exhibición Animales Exóticos Artrotheca conforme a lo establecido en el punto 6.

Los ganadores tendrán un plazo de 2 horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) con los tres puntos indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los tres puntos mencionados y/o resultara que el ganador es menor de edad y/o el ganador confirme que no tiene la disponibilidad para asistir al Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca de acuerdo con lo establecido en el punto 6 y/o resultara que los datos del ganador no son actuales, correctos y/o verdaderos; el ganador será descalificado del concurso y se procederá a elegir inmediatamente a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, siendo de aplicación lo señalado en este punto, y así sucesivamente hasta elegir al ganador.

5) Comunicación de resultados finales

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4, se publicarán el día 27 de agosto del 2025 a partir de las 12:00 horas en el post del Instagram de Radio Planeta y en la sección de concursos de radioplaneta.pe. Además, el nombre y apellidos de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premio

Cinco (5) ganadores podrán visitar, cada uno acompañado de un menor de edad del que sea padre, madre o apoderado autorizado, el Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca junto con Gachi Rivero el 30 de agosto del 2025 (en adelante, la “Visita”). La Visita está sujeta a las siguientes condiciones:

Cada ganador deberá presentarse acompañado de un menor de edad del que sea padre, madre o apoderado autorizado, en el Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca ubicado en la Avenida Canaval y Moreyra 328, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, a las 9:45 horas (hora exacta) a efectos de coordinar su ingreso a las instalaciones para realizar la Visita. Si el ganador no acude el día y a la hora coordinada de acuerdo con lo antes indicado, perderá el premio.

Al ingresar al Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca, cada ganador declara y garantiza que es el padre, madre o apoderado autorizado del menor con el que llegará acompañado. El solo ingreso al Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca implicará una declaración y garantía del ganador en ese sentido. El ganador será el único y exclusivo responsable por el menor de edad con el que llegue acompañado.

A efectos de ingresar al Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca, cada ganador deberá: (i) presentar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería); (ii) entregar 2 copias de su documento de identidad; y, (iii) firmar una constancia de haber recibido su premio de manera satisfactoria.

La Visita iniciará a las 10:00 horas, tendrá una duración aproximada de dos (2) horas, será guiada y los participante podrán interactuar con los distintos animales exóticos que se encuentran en el Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca.

Se trata de una única Visita en la que participarán todos los ganadores y sus acompañantes, junto con Gachi Rivero y representantes de Radio Planeta.

Radio Planeta únicamente brindará el acceso de los ganadores y sus acompañantes a la Visita en la forma detallada en los presentes Términos y Condiciones y, en ese sentido, Radio Planeta no se responsabiliza por la idoneidad o calidad de la Visita ni de la guía, ni de las instalaciones, atracciones, servicios o funcionamiento del Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca; en tanto que los mismos no se encuentran a cargo de Radio Planeta.

Radio Planeta no es la administradora ni propietaria del Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca, ni de sus instalaciones, atracciones o servicios que en éste se prestan, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuibles a la administradora o propietaria que pueden determinar la imposibilidad de ingresar al Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca y/o de participar en la Visita.

La entrada y el ingreso al Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca se regirán por los términos y condiciones que establece la propietaria y/o administradora del Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca.

El premio no podrá cederse, transferirse ni canjearse.

El premio no incluye gastos (ni por transporte, alimento, bebida, alojamiento, etc. para el recojo y/o disfrute del premio). El traslado al local donde se realizará la Visita corre por cuenta única y exclusiva de cada ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

El ganador exime a Radio Planeta de cualquier clase de responsabilidad por los eventos generados por éste o por su acompañante menor de edad, al no seguir las instrucciones que se le hayan impartido para el disfrute o desarrollo de la Visita, o que se encuentren fuera de control de la administradora o propietaria del Centro de Exhibición de Animales Exóticos Artrotheca o sus empleados o personal, eximiendo a Radio Planeta de cualquier tipo de responsabilidad ya sea civil, administrativa y/o penal, con motivo de cualquier contingencia vinculada a la Visita y/o al premio otorgado.

7) Protección de Datos Personales

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/11/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales.pdf.

8) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y Radio Planeta se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

Radio Planeta podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

Radio Planeta podrá anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, Radio Planeta podrá no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte Radio Planeta, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

