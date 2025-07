Erick Osores compartió triste noticia sobre su salud

Erick Osores recibió el respaldo de sus compañeros y seguidores. Foto: Instagram

Tras comunicar la fuerte noticia durante el podcast ‘Erick y Gonzalo’, el periodista deportivo recibió el respaldo y apoyo de sus compañeros.

Erick Osores, periodista deportivo muy querido por su trabajo en la televisión, está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace unos meses, sufrió un aneurisma cerebral con hidrocefalia, una grave condición médica que afectó su salud de forma drástica y lo obligó a alejarse temporalmente de su carrera.

Como consecuencia de esta enfermedad, Osores perdió más de 25 kilos y también sufrió una parálisis que provocó que uno de sus ojos se mantenga cerrado. En una reciente entrevista, el comentarista compartió detalles sobre su recuperación y habló con sinceridad sobre la difícil noticia que recibió tras visitar al oftalmólogo.

¿Qué dijo Erick Osores sobre su salud?

“Me dieron una mala noticia. Ha sido un día duro para mí. Por fin pude tener una cita con un doctor de mucho nivel en el tema oftalmológico. Me analizó y revisó... y me dijo que no califico para una operación. Y bueno, a partir de ahora seré un ‘pirata’. Toca ponerle cara a esto. Pero mi ojo no volverá a abrir. Vamos a darle”, expresó con tristeza Erick Osores, dejando atónitos a sus compañeros en el podcast ‘Erick y Gonzalo’.

A pesar del complicado diagnóstico, Erick Osores mantiene una pequeña esperanza de mejora, ya que su caso será reevaluado en los próximos meses. “Me dijo que en tres meses nos veríamos otra vez a ver si había otra novedad. Operar no era aconsejable. Me pueden abrir el ojo, pero tengo paralizado el globo. Y no es que el otro ojo se gasta”, explicó el periodista, reflejando lo delicado y complejo de su salud.



Erick Osores recibió el respaldo de sus compañeros y seguidores

En medio de la conversación, Erick Osores recibió el apoyo emocional de su amigo y colega Vicente Cisneros, quien no dudó en destacar su fortaleza frente a las dificultades. “Pero nunca pierdas la fe. Tú eres un hombre de lucha y lo has demostrado. Eres un hombre de lucha ante la adversidad. Otra persona ya estaría destruida. Y tú has tenido más fuerza de voluntad que todos los que estamos aquí sentados”, expresó Cisneros.

Asimismo, en el chat del podcast ‘Erick y Gonzalo’, el periodista deportivo empezó a recibir múltiples mensajes de apoyo de parte de los seguidores de su programa. Todos destacaron la gran fortaleza de Erick Osores a pesar de su delicada situación de salud.