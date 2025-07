Vania Bludau reveló cuál fue la fría reacción de su expareja cuando le dijo que estaba embarazada

Vania Bludau contó doloroso momento que vivió con su expareja. Foto: Magaly Podcast

La exchica reality Vania Bludau también contó cómo le afectó la pérdida de su bebé y cómo le afectó emocionalmente la ruptura con su expareja.

En su podcast, Magaly Medina recibió a Vania Bludau, quien abrió su corazón al hablar de una etapa muy difícil en su vida. Luego de terminar su relación con Mario Irivarren, la modelo inició un nuevo vínculo sentimental con una persona de su pasado, con la esperanza de construir una historia juntos y formar una familia.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Vania Bludau reveló que le contó a su pareja que estaba embarazada con ilusión y alegría. Sin embargo, su reacción fue muy distinta a lo que ella esperaba. “Le mostré la prueba y su reacción fue decirme que iba a salir a caminar al parque”, contó con visible tristeza. Para ella, ese momento fue muy doloroso por la falta de apoyo emocional.

“Me chocó mucho. Estaba feliz, pensaba que iba a construir algo con él, pero su actitud fue completamente indiferente”, dijo Bludau. A pesar de sentirse herida, decidió seguir adelante con el embarazo porque su deseo de ser madre era muy fuerte. Lamentablemente, al poco tiempo sufrió una pérdida, lo que la llevó a vivir un proceso de duelo muy personal y difícil.

Luego de la pérdida, su pareja le propuso hacer un viaje a Europa con la intención de “salvar la relación”. No obstante, lejos de fortalecer el vínculo, las cosas empeoraron. “Ya estábamos por entrar en los días de ovulación, y él me dijo que no quería intentar más”, recordó Vania, dejando ver que la conexión entre ambos ya se había roto.



(Fuente: Magaly Podcast)

Vania Bludau aún desea ser madre

Aunque ha pasado por momentos muy duros, Vania Bludau no ha perdido la ilusión de ser mamá algún día. La exchica reality contó que aún sueña con formar una familia y que, aunque el camino ha sido complicado, está centrada en sanar sus heridas emocionales.

“Todavía me estoy recuperando. Pero tengo fe. Quiero ser mamá, lo quiero desde hace tiempo”, confesó con emoción. Para ella, esta experiencia no ha apagado sus ganas, sino que ha reforzado su deseo de intentarlo nuevamente cuando se sienta preparada.