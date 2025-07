Christian Thorsen reveló qué pasó realmente en su relación con los actores de ‘Al fondo hay sitio’

Christian Thorsen apareció por última vez en la séptima temporada de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Instagram

Aunque los fans de ‘Al fondo hay sitio’ han pedido su regreso a la serie, lo cierto es que poco posible que volvamos a ver a Christian Thorsen como el 'Platanazo'.

Christian Thorsen es un destacado actor peruano que ha trabajado en varias novelas y series peruana. Sin embargo, muchos lo recuerdan por su papel de Raúl del Prado, el ‘Platanazo’, en ‘Al fondo hay sitio’. Aunque los fans de la serie quieren verlo de vuelta, el propio actor reveló las razones por las que ese deseo de los televidentes no llegará a concretarse.

Christian Thorsen habló abiertamente sobre cómo fue su salida de la serie ‘Al fondo hay sitio’. Durante una entrevista, contó que la forma en que se enteró de que ya no seguiría en el elenco lo dejó incómodo y decepcionado, especialmente por el modo en que se manejó la comunicación con él.

PUEDES VER: Erick Osores reveló triste noticia sobre su estado de salud

¿Qué dijo Christian Thorsen sobre el elenco de ‘Al fondo hay sitio’?

En el programa ‘¡Habla Chino!’, conducido por Aldo Miyashiro, Thorsen confesó sentirse molesto por no haber recibido un trato acorde a los años que trabajó en la serie. “No sé si fue injusta, fue un momento en el que no me pareció”, señaló, dejando en claro que lo que más le dolió fue no sentirse valorado por personas que consideraba cercanas.

Uno de los momentos que más recuerda fue la conversación con Efraín Aguilar, quien le dijo directamente que no seguiría en la producción. A pesar de eso, Christian dejó claro que no culpa al director, pero sí le afectó que el canal no le haya agradecido formalmente por su participación en la exitosa serie.

Thorsen mencionó que fue el propio Aguilar quien lo llamó para informarle: “Efraín me llamó, me dijo ‘Oye Christian, ya no vas a estar el próximo año’”. Aunque entiende que el director cumplía una función, el actor esperaba algún gesto de gratitud por parte del canal.



(Fuente: '¡Habla Chino!')

Christian Thorsen: “Creí que éramos una familia”

El exintegrante de ‘Al fondo hay sitio’ también expresó su tristeza al recordar que nadie del equipo creativo se acercó a él para agradecerle su trabajo. Según contó, ni los directores, ni la productora general ni los guionistas —a quienes consideraba cercanos— le dieron unas palabras de reconocimiento. “Ninguno de los directores, ni la productora general, ni los guionistas que yo consideraba como tíos cercanos debieron haberme dicho”, afirmó con evidente decepción.

El actor reconoció que se sintió desilusionado al notar que el cariño que creía tener con sus compañeros no era mutuo. “Creía que eran amigos, pero ahí me di cuenta de que no. Yo me creí toda esta historia de que éramos una familia”, confesó.