Isabella Ladera se sinceró y explicó por qué no se ha dado un romance con Hugo García

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Isabella Ladera respondió de todo sobre Hugo García.

Y cuando todos pensaron que Hugo García e Isabella Ladera ya no darían qué hablar en redes sociales a raíz de la salida de Ladera con Vinicius Jr., ocurrió lo inesperado. La influencer venezolana habló sobre el exintegrante de ‘Esto es guerra’ y sorprendió a sus seguidores al explicar por qué no se ha dado una nueva oportunidad en el amor con él.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre posible romance con Hugo García?

Durante su en vivo en Instagram, la modelo no escatimó en palabras bonitas hacia Hugo. “Hugo es un ser impresionante, es un niño impresionante de verdad. Mi mamá me pregunta a cada rato por él, pero vive muy lejos”, comentó. Sin embargo, esa distancia geográfica ha sido uno de los factores clave para no avanzar en algo más serio.

Isabella fue clara al señalar que su presente está enfocado en su crecimiento personal. “Ahorita estoy muy enfocada en mí, en mis cosas y en mis proyectos. Son mi prioridad: mi familia y mis proyectos”, expresó. Incluso contó que, por motivos laborales, tuvo que cancelar un paseo en bote con Hugo. “Me salió algo muy importante de la nada”, reveló.

A pesar de lo que siente, Ladera confesó que tiene muchas reservas. “Hay cosas que no quisiera volver a pasar por más que me guste alguien, por más que me guste él o quien sea”, dijo con firmeza. Por eso, afirmó que, cuando llegue el momento adecuado para estar con alguien, será algo que manejará con mucha discreción.



¿Hugo García todavía tiene esperanzas con Isabella Ladera?

Aunque no hay una relación formal entre ambos, Isabella confesó que habla mucho con él. “Yo hablo muchísimo con Hugo, pero las cartas están puestas sobre la mesa”, expresó. También reconoció que disfruta del amor y de sentirse querida, pero que por ahora no está emocionalmente disponible: “Soy muy consciente de que no me le puedo abrir a nadie”.

Finalmente, Isabella no descartó completamente la idea de dejar que el destino actúe, aunque hoy se siente más cautelosa. “Hugo es bellísimo, es guapísimo, ojalá viviera acá”, dijo. Y concluyó: “Yo sí soy de que fluya y que pase lo que tenga que pasar, pero ando con los guantes arriba, en alerta, porque no quiero pasar por cosas que ya pasé”.