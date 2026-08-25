Alonso Grimaldo sorprendió al responder si besó a Carla, la novia de Curwen, y si ambos fueron juntos a un Airbnb

Alonso Grimaldo afirmó que él y Carla nunca se fueron a un Airbnb. Foto: Instagram

A través de una videollamada, Alonso Grimaldo se conectó con Magaly Medina para hablar sobre su ampay con la novia de Curwen.

Alonso Grimaldo se presentó en el programa de Magaly Medina para responder a las declaraciones de Carla Campos-Salazar y aclarar las dudas que surgieron sobre su orientación sexual. Durante su aparición en ATV, la noche del lunes 24 de agosto, ‘Grimmy’ afirmó que es heterosexual y también habló sobre la fiesta en la que fue captado muy cerca de la entonces prometida de Curwen.

Alonso Grimaldo negó haber besado a la novia de Curwen

Durante la entrevista, Magaly Medina señaló que, pese a que Carla negó haberse besado con Alonso, ella considera que las imágenes muestran un acercamiento que parecería ser un beso. Ante la observación de la conductora, Grimaldo mantuvo su versión y no pudo explicar con precisión por qué las imágenes daban esa impresión.

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“En realidad, nunca ha pasado nada con Carla. Esa noche justamente nos grabaron. Nosotros nos tenemos mucha confianza”, explicó ‘Grimi’ al negar que haya existido un beso entre ambos. Además, señaló que aquella noche no estaban solos, sino acompañados por un grupo de amigos dentro de un box de la discoteca.

Alonso Grimaldo también contó que Carla Campos-Salazar estuvo acompañada por otros amigos con quienes él suele reunirse cuando visita Lima. Incluso, el empresario reveló que una persona de su propio grupo fue quien grabó el momento en el que él y Carla aparecen bailando con bastante confianza, imágenes que posteriormente generaron toda la polémica.



(Fuente: Magaly Medina)

Alonso Grimaldo afirmó que él y Carla nunca se fueron a un Airbnb

Magaly Medina aseguró que recibió información que indicaba que Alonso Grimaldo y Carla Campos-Salazar supuestamente habrían ido a un Airbnb después de ser captados juntos en una discoteca de Miraflores. La conductora le preguntó directamente al joven sobre esta versión durante la entrevista.

Sin embargo, Alonso Grimaldo negó que ambos se hayan trasladado a un Airbnb y explicó que únicamente acompañó a Carla hasta su vivienda para que pudiera descansar. “No. De hecho, la fui a dejar a su casa”, respondió ‘Grimmy’, quien además volvió a asegurar que nunca existió un beso entre él y ‘Carlita’.