Pamela López protagonizó incómodo momento junto a su nuevo 'saliente'

Pamela López vivió fuerte incidente en el festival Cochinola. (Foto: Amor y Fuego / Pamela López - Instagram)

Pamela López y su pareja no ocultaron su romance durante el evento, pero un curioso momento camino al baño se robó las miradas.

Pamela López y su pareja, Franco Portales, protagonizaron un bochornoso momento en el festival Cochinola, realizado en Chorrillos. La pareja disfrutó de la celebración entre besos, bailes y varias muestras de cariño.

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Pamela López vivió singular momento en Chochinola

Las cámaras del programa 'Amor y Fuego' registraron a Pamela López y Franco Portales compartiendo juntos durante el evento. Ambos se mostraron muy cercanos y no dudaron en expresar su afecto mientras disfrutaban de la música.

Posteriormente fue vista caminando hacia los servicios higiénicos. Pamela López llevaba un vaso con una bebida alcohólica y, según las imágenes difundidas, evidenció algunas dificultades para mantener la estabilidad mientras se desplazaba.

Una asistente aparentemente le habría dicho algo a Pamela, quien volteó para responderle y terminó chocando accidentalmente con un joven, provocando que parte de su bebida cayera sobre él.

(Foto: Amor y Fuego/ Instagram)

Pamela López reaccionó ofreciendo disculpas por lo sucedido y explicó que la intervención de otra persona habría ocasionado que se distrajera. Pese al incómodo momento, la influencer continuó disfrutando del festival junto a Franco Portales.