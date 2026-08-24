¿Mario Hart quiso separar a sus hijos de Korina Rivadeneira? El piloto hizo inédita confesión

Mario Hart reveló que nunca intentó alejar a sus hijos de Korina Rivadeneira. (Sin Más Que Decir / YouTube)

El piloto decidió responderle a Korina Rivadeneira, quien hace poco confesó los difíciles momentos que vivió junto al piloto. Además, aclaró qué pasará con sus hijos.

Mario Hart reapareció en su pódcast 'Sin más que decir' para responder a las declaraciones de su expareja Korina Rivadeneira. El piloto habló sobre su separación y aclaró varios puntos que generaron polémica.

¿Mario Hart intentó quitarle sus hijos a Korina Rivadeneira? El indicó el piloto

Uno de los temas que quiso aclarar fue la supuesta amenaza de quitarle a su hija Lara. Mario aseguró que nunca tuvo esa intención y calificó las versiones como algo 'gravísimo'.

"Eso para mí es gravísimo", manifestó el exparticipante de 'Combate', quien aseguró que no busca dejar a Korina como una mentirosa, pero tampoco permitirá que se difundan afirmaciones que, según él, no corresponden a la realidad.

El piloto recordó que cuando ambos decidieron separarse en enero de este año, estuvo de acuerdo con que sus hijos permanecieran junto a Korina Rivadeneira. "Mis hijos se quedan contigo. El que se va soy yo. Yo quiero que ustedes estén cómodos y que mis hijos sigan contigo", contó durante el programa.

(Foto: Sin Más Que Decir)

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Mario Hart se mostró empático con la situación que estaría atravesando su expareja y consideró que podría estar sintiéndose sola. "Me solidarizo completamente con ella", expresó, dejando claro que, pese a la polémica, no busca agravar el conflicto.