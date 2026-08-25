Mario Hart se quiebra al hablar de sus hijos y hace fuerte pedido a Korina Rivadeneira

Mario Hart se mostró sensible al hablar de sus hijos. (Foto: Sin más que decir/ Korina Rivadeneira - Instagram)

El piloto habló sobre uno de sus mayores temores tras su separación y reconoció que sería muy difícil aceptar que sus hijos no estuvieran a su lado.

Luego de las declaraciones de Korina Rivadeneira sobre su relación con Mario Hart y los motivos que llevaron a su separación, el piloto decidió pronunciarse en su podcast 'Sin más que decir', que conduce en el canal de María Pía Copello.

Mario Hart se quiebra ante la posibilidad de que sus hijos vivan fuera de Perú

Durante el programa, Hart reconoció que este es un momento complicado para ambos y habló sobre uno de sus mayores temores tras el fin de su matrimonio: la posibilidad de alejarse de sus hijos.

"No me imagino una vida sin mis hijos", expresó el también conductor al referirse a un eventual escenario en el que Korina decida rehacer su vida fuera del Perú.

Hart señaló que, aunque actualmente no existe una propuesta para que sus hijos se muden al extranjero, sería muy difícil para él aceptar una situación que implique verlos con menor frecuencia.

"Sería muy duro y lo tendríamos que conversar muchísimo para yo aceptar que mis hijos se vayan del país", manifestó con la voz entrecortada el exchico reality.

(Foto: Sin Más Que Decir/ YouTube)

Asimismo, Mario Hart expresó su preocupación por que los hijos puedan convertirse en una herramienta de conflicto tras una separación. "Nuestros hijos merecen estar con su padre y con su madre, eso no se lo podemos arrebatar jamás", afirmó el piloto.